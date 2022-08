¿Cuántos colores reconoces? El reto de neuromarketing que mide tu agudeza visual

La agudeza visual es aquel parámetro que evalúa la capacidad que tiene el sistema visual para discriminar y detectar los detalles de un objeto. En este proceso, los fotorreceptores son las células de la retina que transforman la luz en impulso nervioso y nos hacen distinguir las luces, formas y contrastes. Existen dos tipos: Conos y Bastones. Estos conos y bastones, son células sensibles a la luz y responsables de percibir y hacernos ver los colores de una manera o de otra.

Hay tres familias de conos: la familia de conos sensible al rojo, la que es sensible a los tonos azules y la de los verdes. Los bastones son más sensibles a una baja luminosidad y dan la visión en blanco y negro. No todos tenemos la misma cantidad y, por eso, no todo el mundo puede distinguir los mismos tonos.

Una de las interesantes teorías que ha publicado recientemente en su perfil de LinkedIn la profesora Diana Derval, especialista en neuromarketing, es que se puede determinar el número de conos que tiene cada persona y cómo percibe los colores mirando esta imagen. ¿Cuántos ves tú? Tómate tu tiempo y después consulta los resultados. Aunque te adelantamos que solo el 25% de las personas es capaz de reconocer todos las tonalidades de este arcoíris (personas tetracromáticas).

SOLUCIÓN Y GRUPOS

El número máximo de colores que puedes distinguir es 39. Según Diana Derval, la visibilidad de la imagen también puede verse afectada según el formato en el que se vea: en una pantalla del ordenador, móvil o tableta hace que este abanico probablemente se haya reducido a 35 colores. Esta interferencia causaría que veamos más o menos tonos y, por lo tanto, los resultados son orientativos aunque fidedignos ya que se diferencian en pocos colores.

Según esto también pueden percibirse otro número de colores que clasifican la agudeza visual en estos grupos: