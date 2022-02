Cómo saber si te has infectado de coronavirus por el estado de tus uñas

En lo que refiere a síntomas o peculiaridades de la Covid-19, por fuerza o padecimiento, nos hemos hecho expertos. La tos, la fiebre, el cansancio y las dificultades para respirar son los síntomas más conocidos del COVID-19, pero el abanico es más amplio en algunos casos y continua soprendiéndonos. Además, y como punto añdido, la patología también se puede pasar de forma asintomática y la persona en cuestión no saber si se ha infectado salvo si se ha realizado una prueba de anticuerpos. Sin embargo, cada vez son más las inevstigaciones que señalan síntomas aparentemente 'ocultos' que son indicio de contagio. Entre ellos, cada vez hay más informes que apuntan a que tus uñas también podrían revelar que estás infectado con el virus. ¿Cómo se manifiesta? Te lo contamos.

La aparición de marcas en las uñas no es inusual, pero los patrones que están apareciendo en los pacientes que han pasado el virus sí que son menos comunes, por lo que los profesionales los están relacionando con la enfermedad. Existen varios informes médicos, pequeños estudios y opiniones profesionales que vienen advirtiendo sobre esta señal.

Entre los artículos que existen respecto a esto, existe uno de Science Alert que señala que en un pequeño número de pacientes las uñas aparecen descoloridas o deformadas varias semanas después. La aparición de estas anomalías en las uñas podrían, en un futuro, utilizarse como indicativo de que una persona ha pasado una infección; pero que no siempre serán marcador de la enfermedad.

Otro médico, Karan Raj, famoso por sus vídeos en Tiktok sobre consejos médicos y remedios caseros, ha segurado en un vídeo reciente, que las llamadas líneas de Beau pueden mostrar si se ha experimentado en las últimas semanas una infección o trauma, añadiendo que los científicos han asegurado que esto se encuentra entre las personas que se recuperan de la COVID-19.

Otro en advertir esta consecuencia, el epidemiólogo británico Tim Spector, investigador principal de los estudios PREDICT y de la aplicación ZOE COVID Symptom Study, ha saltado recientemente a los titulares tras advertir que este producto puede dejar marcas en las uñas.

"¿Tus uñas tienen un aspecto extraño? Las uñas COVID se reconocen cada vez más cuando las uñas se recuperan tras la infección y el crecimiento se recupera dejando una línea clara. Puede ocurrir sin erupciones cutáneas y parece inofensivo", publicó en mayo en Twitter.

Getting some nice COVID nail pictures- do keep them coming if you are happy to share! Also getting reports of nail ridges 4-8 weeks post vaccine - so please share those too #Covidnail https://t.co/sDHvIUW7vX