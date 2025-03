Elizabeth Clapés, psicóloga: "Si la única manera que tienes de hacer comedia es reírte de alguien, no eres gracioso, eres ofensivo"

Hay un refrán que dice que "entre broma y broma, la verdad asoma". En toda reunión siempre hay alguien que trata de destacar por encima de los demás a través de sus bromas o de lo que a esa persona le parece que es una broma. Muchas veces nos gastan una o hacen comentarios con ironía, un arma de doble filo que juega a la escapatoria, si la jugada les sale mal. Nosotros nos reímos para no incomodar y si mostramos malestar, la otra persona tiene la salida de decirnos, "no te enfades, es una broma". Pero ¿qué se esconde detrás de este comportamiento aparentemente inofensivo y realmente ofensivo?

La psicóloga Elizabeth Clapés, más conocida mediáticamente como Es mi psicóloga, asegura que "si tu único humor y la única manera que tienes de hacer comedia es reírte de alguien, no eres gracioso, eres ofensivo". La psicóloga explica que muchas veces callamos nuestro malestar por no incomodar a la otra parte, pero en el fondo lo que estamos haciendo es cubrir a la otra persona, privándole de asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Es algo que expresaba en talycomosomos.podcast en una conversación con la también psicóloga Alicia González, ambas creadoras de este espacio, quien, a su vez, comentaba que a veces simplemente, por nuestra propia salud mental, tenemos que elegir las batallas que queremos pelear, ya que son circunstancias en las cuales no nos merece la pena entrar.

Hay que elegir las batallas

A veces, detrás de un comentario aparentemente humorístico, se esconden sentimientos o pensamientos que no se quieren expresar de manera directa. Para suavizar el mensaje y evitar que suene demasiado serio o comprometedor, se recurre a la frase "era broma", lo que permite decir algo sin asumir completamente su significado. Al hacer esto, en realidad estamos justificándonos y restando importancia a lo que hemos expresado, evitando así cualquier posible confrontación. Con el solo hecho de etiquetarlo como una broma, convertimos una afirmación en algo intrascendente o gracioso.

De nada sirve la aclaración cuando en el fondo sabemos que no es comedia. Nos incomoda y puede que hasta sintamos ganas de responderle o estallar como cuando un volcán expulsa su lava, pero a veces no escoger esa batalla para luchar puede hacernos bien. Las únicas batallas que realmente valen la pena son aquellas que están en consonancia con tus valores y objetivos, por lo que gastar energía en cada comentario, solo te hará sentir más cansado por esa lucha constante. Para verlo más claro, la psicóloga, Patricia Ramírez (@patri_psicóloga) nos da unas pautas en el siguiente vídeo acerca de cómo podemos elegir nuestras batallas para no entrar en el juego de las personas las cuales su única forma de hacer comedia es riéndose de los demás.

¿Cómo gestionar lo que me incomoda?

Para lidiar con aquello que nos resulta molesto, es importante cambiar la forma en la que percibimos y afrontamos esas situaciones. En lugar de dejarnos llevar por pensamientos negativos que exageran la incomodidad, podemos observar lo que realmente ocurre sin dramatizarlo. Una forma útil de ayudarnos es reformular nuestras ideas y aceptar la realidad sin imponer expectativas rígidas. En vez de aferrarnos a lo que creemos que "debería" ser, podemos adoptar una perspectiva más flexible, comprendiendo que nuestras preferencias no siempre se cumplirán. Al hacerlo, disminuimos la frustración y ganamos en tolerancia.

El humor también es un gran aliado en estas circunstancias. Encontrar el lado gracioso de lo que nos molesta reduce su impacto y nos ayuda a sobrellevarlo con mayor ligereza. Además, nuestra actitud influye en las interacciones con los demás. Si percibimos hostilidad en alguien, responder con amabilidad puede transformar el intercambio y generar una reacción diferente. La forma en que nos relacionamos con los demás tiene el poder de suavizar tensiones y hacer que los vínculos sean más armoniosos.