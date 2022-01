Un hombre se vacuna diez veces el mismo día contra la Covid: ¿Qué efectos puede causar?

Un hombre de Nueva Zelanda recibió el pasado mes de diciembre 10 vacunas contra el coronavirus el mismo día ''en representación de otras personas'', según informaron las autoridades sanitarias del país. Su rostro se ha hecho famoso en los informativos de todo el país, y también en algunos nacionales, por haber recibido una dosis de vacuna cuatro veces superior a la necesaria. En este sentido,los efectos secundarios han sido una de las principales preocupaciones frente a la vacunación. Pero, ¿qué puede suceder si se produce una 'sobredosis' del antídoto? ¿existen referencias médicas?

Al parecer, esta persona habría recorrido varios centros de salud para recibir el fármaco, y se piensa que ha recibido dinero por cada pinchazo, no se sabe aún si a modo de pago con alguna intención futura, o simplemente como parte de una apuesta. Según Gizmodo, aunque no existen datos acerca de los posibles efectos de haber recibido tantos pinchazos en un día, se cree que no vayan más allá de los efectos secundarios como la fiebre o el dolor de cabeza.

Aunque los médicos explicaron a Uday Azizi que se había producido un error, también le comunicaron que, como el resto de los vacunados, tendría que recibir una nueva dosis de recuerdo dentro de algunas semanas. A pesar de ello, el farmacéutico no se inmutó e, incluso, bromeó después de que le informaran del error que se había cometido.

¿PRÁCTICA SEGURA?

Eso sí, según la profesora de la Universidad de Auckland Nikki Turner, ''no se puede decir que sea una práctica segura''. Habría que observar si afecta de manera más desproporcionada en el caso de los trombos o los problemas de corazón.

Asimismo, "tener un estado de vacunación inexacto no solo pone en riesgo la propia salud, sino que también pone en riesgo a los amigos, familia y a toda la comunidad. También a los equipos de atención médica que lo tratarán en el futuro" ha declarado la ministra, según recoge Europa Press. En este sentido, ha advertido de que "si alguna persona conoce a alguien que se haya vacunado más dosis de las recomendadas es necesario que busque asesoramiento sanitario".

En términos generales del mundo de la vacunación, entre las posibles complicaciones por exceso de vacunación, se ha encontrado principalmente referencia al denominado ''fenómeno de Arthus o reacción de Arthus'', que consiste en una reacción hipersensible en la zona del pinchazo, puesto que se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos pequeños, causando inflamación aguda localizada, infiltración de neutrófilos y necrosis cutánea localizada. Las reacciones de Arthus se describieron inicialmente mediante pruebas en animales de laboratorio hiperinmunizados.

Más allá de las cuestiones de salud, al hilo de la cuestión, un portavoz del Ministerio de Sanidad del país argumentó que reforzar los requisitos de identificación para vacunarse podría comprometer el ritmo de vacunación y suponer obstáculos desproporcionados para las personas pertenecientes a los grupos sociales más vulnerables.