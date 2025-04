Jaime Espín Balbino (médico): "Hay una falta de concienciación del papel importante que juegan los medicamentos genéricos en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos"

La salud pública depende de un delicado equilibrio entre innovación, acceso y sostenibilidad. En ese escenario, los medicamentos genéricos juegan un papel esencial, aunque no siempre es comprendido del todo por la ciudadanía. Estos fármacos, que contienen el mismo principio activo que sus equivalentes de marca, aparecen en el mercado cuando expira la patente del medicamento original. Su eficacia, seguridad y calidad están garantizadas por rigurosos controles realizados por agencias reguladoras, como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Aun así, persisten percepciones erróneas que asocian el bajo precio con una menor calidad, lo que puede generar cierta reticencia entre algunos pacientes.

La realidad es que los medicamentos genéricos no solo son una opción terapéutica segura, sino que también representan un motor clave para la sostenibilidad del sistema sanitario. La competencia que generan obliga a reducir los precios, permitiendo al sistema ahorrar recursos que pueden destinarse a tratamientos innovadores.

"Los medicamentos genéricos son dinamizadores de la competencia en los sistemas de salud, por lo que su incorporación supone una mejora de la sostenibilidad del sistema sanitario por la reducción del gasto farmacéutico público", manifiesta Jaime Espín Balbino, representante de AES (Asociación de Economía de la Salud), profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, doctor en Economía, licenciado en Derecho y máster en Economía de la Salud.

Pero para que su potencial se traduzca en beneficios reales, es fundamental mejorar la información disponible y fomentar una cultura sanitaria más consciente, tanto entre pacientes como en el conjunto de la sociedad.

El papel de los genéricos en la sostenibilidad y el acceso

Los medicamentos genéricos no solo contribuyen a democratizar el acceso a tratamientos, sino que también actúan como una herramienta de contención del gasto público. Al incorporarse al mercado, obligan a los fabricantes de medicamentos de marca a igualar sus precios, lo que reduce significativamente el coste total del tratamiento para los sistemas públicos de salud. Este ahorro permite a los gobiernos financiar nuevas terapias y tecnologías médicas, manteniendo la calidad de la atención sin comprometer el presupuesto sanitario.

Los pacientes, por su parte, se benefician doblemente ya que, por un lado, acceden a tratamientos eficaces y seguros a un precio menor y, por otro, contribuyen al mismo tiempo a sostener un modelo sanitario basado en la equidad. Aunque en algunos casos pueda surgir desconfianza, lo cierto es que la regulación española obliga a los médicos a prescribir por principio activo y a los farmacéuticos a dispensar la opción más económica. Esta dinámica, ya integrada en la práctica cotidiana, ha contribuido a normalizar la presencia de los genéricos en las farmacias.

Obstáculos percibidos y desafíos informativos

Pese a las ventajas objetivas, aún persisten barreras culturales e informativas que limitan una aceptación más generalizada de los medicamentos genéricos. Una de las principales es la asociación errónea entre precio y calidad. Aunque el sistema de precios de referencia garantiza que tanto el medicamento original como el genérico se vendan al mismo coste, muchas personas tienden a confiar más en la marca conocida que en una alternativa con un nombre menos familiar.

No es que sea una desconfianza propiamente dicha, pero "si me atrevería a decir que hay una falta de concienciación del papel importante que juegan los medicamentos genéricos en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos", apunta el doctor Jaime Espín. Aunque algunas compañías innovadoras pueden mostrar cierta resistencia inicial, cada vez es más evidente que la coexistencia entre innovación y genéricos no solo es posible, sino necesaria. Los ahorros generados por los genéricos permiten precisamente la incorporación de nuevas terapias al sistema, creando un círculo virtuoso de sostenibilidad.

Para consolidar esta visión, es esencial reforzar la educación sanitaria y la transparencia informativa. Las instituciones ya cuentan con mecanismos sólidos de regulación y supervisión, pero el reto está en que esa confianza se traslade a la ciudadanía. A fin de cuentas, un sistema sanitario fuerte no solo necesita buenos medicamentos, sino también pacientes bien informados. "La ciudadanía tiene que ser consciente del importante papel que juegan los medicamentos en la sostenibilidad del sistema sanitario y que no confundan el concepto de precio con el de valor", concluye el doctor.