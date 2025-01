¿En qué consiste Intercept, un estudio que "busca reducir el riesgo individual en pacientes con EII"?

Un estudio pionero y único hasta ahora se llevará a cabo en familiares de pacientes con mayor riesgo de enfermedad de Crohn con el objetivo de determinar su riesgo individual y plantear posteriormente una estrategia preventiva. Lo harán mediante la búsqueda de marcadores de sangre.

Se trata del proyecto Intercept, del que nos ha hablado, Iago Rodríguez Lago, responsable de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario de Galdakao (Vizcaya), miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU) y coordinador del comité epidemiológico de la European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), tiene como título completo "Verification and validation of a biomarker panel that identifies individuals at high risk to develop Crohn’s Disease allowing interception of full-blown disease development".

"La ventaja principal es la disponibilidad de muestras"

Es un proyecto global liderado por Geert D'Haens (Holanda) y Jean-Frédéric Colombel (EEUU), gastroenterólogos referentes internacionales en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y en el que han colaborado profesionales de ámbito internacional con "el objetivo de cambiar el paradigma de la enfermedad y esperamos que también su historia natural", afirma Iago Rodríguez.

¿En qué consiste el estudio Intercept?

El estudio comenzará con el análisis de miles de muestras de sangre en diferentes biobancos internacionales con el fin de determinar las proteínas que están diferentemente expresadas en las personas con mayor riesgo de EII. Los biobancos son repositorios, una especie de grandes almacenes, donde se guardan durante mucho tiempo las muestras biológicas de los tejidos y cuando llegue el momento se utilizan para investigaciones.

De esta manera, "la ventaja principal es", explica Iago Rodríguez, "la disponibilidad de muestras que permite acelerar el proceso de puesta en marcha de investigaciones que, de otra manera, necesitarían meses o años para conseguir recopilar estas muestras".

"Sería pionera para evitar el desarrollo de la enfermedad"

Después comenzará la fase en la que colabora España, en la que se pretende identificar 10.000 familiares de primer grado de pacientes con enfermedad de Crohn que tengan entre 16 a 35 años, lo que se hará en 5 países europeos (España, Francia, Portugal, Polonia y Holanda).

"En los familiares que participen se recogerá información sobre ellos y sus familiares con la enfermedad, obteniendo del familiar una muestra de sangre y heces, para así poder evaluar su riesgo individual. Una vez hecho esto se realizará seguimiento de forma centralizada y telemática cada 6 meses", apunta Rodríguez Lago.

"El enfoque único del proyecto se debe a que en aquellos de mayor riesgo se ofrecerá la posibilidad de colaborar en un ensayo clínico en el que se aplicará en algunos de ellos vedolizumab para conocer si podemos prevenir o frenar la aparición de la enfermedad en ellos".

"Se trata de bloquear a estas células para evitar que se unan a los vasos sanguíneos y lleguen a la pared intestinal"

El vedolizumab es un fármaco biológico, basado en un grupo de tratamientos, a su vez, formado por anticuerpos diseñados para bloquear o estimular determinadas moléculas, las cuales permiten tratar patologías basadas en procesos inflamatorios, cáncer… y que han revolucionado el tratamiento de múltiples de ellas.

En el caso de Intercept, "la creación de un biobanco permitirá almacenar las muestras obtenidas y poder realizar en el futuro investigaciones con datos que tengamos dentro de unos años, cuando sepamos aún más de la enfermedad o con nuevas técnicas que tengamos disponibles", apunta Rodríguez Lago.

Bloqueo para que los linfocitos no lleguen a la pared intestinal

En la EII, el vedolizumab es un anticuerpo que se dirige la integrina α4β7, un marcador presente en los linfocitos que es un tipo de leucocitos, (glóbulos blancos). De lo que se trata es de bloquear a estas células para evitar que se unan a los vasos sanguíneos y lleguen a la pared intestinal.

"Su mecanismo es característico", apunta Iago Rodríguez, porque "tiene una alta selectividad por ejercer su efecto en el tracto digestivo y no de forma sistémica, evitando así un grado de inmunosupresión en la persona que lo recibe".

"Se utilizará esta información para poder individualizar aún más la evaluación del riesgo de desarrollar una EII"

Según nos cuenta Iago Rodríguez, esta es "una estrategia que nunca se ha probado hasta ahora y que sería pionera para evitar el desarrollo de la enfermedad (reduciendo así la incidencia y el impacto personal) o, al menos, intentar que sus manifestaciones sean lo más leves posibles al intervenir muy precozmente sobre el proceso inflamatorio", explica el médico digestivo.

Factores que intervienen en la aparición de EII en edades jóvenes

La aparición de EII se debe un proceso multicausal. Lo cierto es que se está dando en un sector de población cada vez más joven asociado a los cambios en el estilo de vida y los propios del medio ambiente. "Todos somos conscientes de que el ritmo de vida, la dieta, el entorno en el que vivimos y otros aspectos como el ejercicio físico, hábito tabáquico… han cambiado de forma muy significativa en las últimas generaciones".

La dieta también tiene un papel relevante en todo esto, más que en otras patologías ya que "el procesado y conservación de los alimentos se han relacionado con la EII. Sabemos que si personas con una mayor predisposición genética de antemano, le sumamos estos aspectos, modificados por otros como tabaco, uso de antibióticos… esto hace que aumente la probabilidad de la enfermedad", explica Iago Rodríguez.

Por tanto, los autores del estudio esperan que en el futuro puedan "detallar aún mejor cuáles son los más relevantes o la combinación de ellos, que permitirían evitar este aumento progresivo. Dentro de Intercept, también se utilizará esta información para poder individualizar aún más la evaluación del riesgo de desarrollar una EII", concluye el responsable de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Universitario de Galdakao (Vizcaya).