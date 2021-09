Los latidos del corazón de varias personas se sincronizan al contar una historia

El corazón es un órgano sorprendente. No solo es el músculo más fuerte que poseemos, sin él no podríamos vivir pues es el motor que da vida a nuestro cuerpo, sino que también canaliza y es el embajador de todas nuestras emociones. Es muy común escuchar que dos corazones laten al unísono y, más allá de ser una mera idealización del romanticismo, los estudios científicos ya constatan la realidad fisiológica. Ahora, un nuevo estudio, ha descubierto que el corazón de varias personas puede latir al unísono cuando están atentas a una historia que se les está contando. Y lo más sorprendente de todo es que no es necesario que estén en la misma habitación, sino que pueden encontrarse a kilómetros de distancia.

Eso sí,según el nuevo trabajo publicado en Cell Reports, tienen que estar completamente involucradas y prestar atención a las acciones de la historia que escuchan o al evento en el que participan, y de esa manera algunas de sus funciones fisiológicas acabarán sincronizándose y el corazón acabará respondiendo de forma similar a las señales del cerebro.

El investigador Jacobo Sitt, del Instituto de Psiquiatría y Neurociencia de París, ha precisado que lo más importante es precisamente que el oyente esté prestando atención a las acciones que se suceden en la historia; "no se trata de emociones, sino de estar comprometidos y atentos y pensar en lo que va a suceder a continuación, y el corazón responde a esas señales del cerebro".

Para la investigación, se llevaron a cabo una serie de cuatro experimentos que pretendían explorar el papel de la conciencia y la atención en la sincronización de la frecuencia cardíaca de los participantes.

En el primero, voluntarios sanos escucharon un audiolibro de 'Veinte mil leguas de viaje submarino' de Julio Verne. Mientras escuchaban, su frecuencia cardíaca cambió en función de lo que estaba sucediendo en la historia, según lo medido por electrocardiograma (EKG). Los investigadores descubrieron que la mayoría de los sujetos mostraron aumentos y disminuciones en su frecuencia cardíaca en los mismos puntos de la narrativa.

Durante los cuatro experimentos llevados a cabo, la frecuencia acabó por sincronizarse al escuchar el relato de las aventuras, pero también cuando escucharon al unísono breves vídeos instructivos o cuentos infantiles, según han descrito en la revista científica los investigadores.

Se observo, además, que las frecuencias cardíacas de los participantes se sincronizaban, independientemente del lugar en el que se encontraran. Eso sí, como hemos mencionado, si se interrumpía la concentración de los voluntarios, haciéndolos contar hacia atrás o con ruidos que los sacaban de su escucha atenta, se disminuía la sincronía de los latidos, así como su capacidad para recordar la narración.

Esto quiere decir, que el fenómeno no estaba ligado a la emoción, sino más bien al procesamiento consciente. De hecho, en uno de los experimentos, los voluntarios tuvieron que escuchar cuentos infantiles, algunos mientras estaban atentos y otros mientras andaban distraídos, y luego se les pidió que recordaban determinados hechos contados en las historias.

Los investigadores descubrieron entonces que las fluctuaciones observadas en la frecuencia cardíaca de los participantes predecían cuánto de bien respondían preguntas sobre la historia; una mayor sincronización predecía mejores puntuaciones en las pruebas.

Se demuestra así, que para recordar algo se necesita ser consciente de lo que se está haciendo. Esto sugiere que nuestros corazones laten al mismo tiempo que el procesamiento consciente de la narración por parte de nuestra mente.

Los investigadores realizaron un último experimento para reforzar este requisito de prestar atención. En él participaron 19 pacientes inconscientes (en coma o en estado vegetativo) y 24 voluntarios sanos. ). Se les presentó entonces un audiolibro de un cuento infantil.

Como es lógico, los pacientes con trastornos tenían tasas más bajas de sincronización cardíaca que los sanos. La mayoría de los pacientes con trastornos no sincronizaron los latidos de sus corazones.

Sin embargo, dos sí que lo hicieron. Y cuando fueron examinados seis meses después, algunos de ellos con mayor sincronización habían recuperado algo de conciencia. "Estos resultados sugieren que los latidos sincronizados de los pacientes podrían ser portadores de información pronóstica con un énfasis específico en el procesamiento verbal consciente", escribe el equipo en su artículo.

Los investigadores han incidido en que se trata de estudios todavía muy preliminares, pero han observado que se trata de pruebas diagnósticas fáciles de realizar y que podrían implementarse para medir rápidamente la función cerebral, ya que no requieren equipos sofisticados y podrían incluso hacerse en una ambulancia camino del hospital.

Aquí dejamos el hilo en el que explica mejor todo el proceso de sincronización:

Your heart rate fluctuates, naturally, even when you are just sitting there, doing nothing, maybe listening to a story on the radio. Guess what, you are not alone!Some one else listening to the same story will have the same heart rate fluctuations: https://t.co/A5O55JvLTv1/n pic.twitter.com/eaqLX9w2Bb