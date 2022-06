Un niño de 2 años al borde de la muerte por la semilla de una mandarina

Establecer patrones de alimentación saludables en bebés, es fundamental para un crecimiento y desarrollo adecuados. Sin embargo, durante los primeros años de vida, esta tarea se convierte en un reto para muchos padres (sobre todo primerizos). Lo que se debe tener en cuenta es que según la edad no todos los alimentos son buenos para el niño. Los alimentos deben ir introduciéndose de manera progresiva, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de cada niño, y siempre bajo el consejo de un profesional. Si es muy pequeño, hay ciertos riesgos que podrían aparecer, como el que algunos alimentos no sean beneficiosos para su aparato digestivo, que algunos puedan causar atragantamiento o que otros les produzcan alergias. Esto se debe a que carecen de molares, tienen tendencia a meterse todo en la boca y no coordinan adecuadamente entre la deglución y el cierre de la glotis.

De hecho, comer frutos secos y semillas son la principal causa de atragantamiento en niños entre uno y cuatro años en España, según informa la Sociedad de Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Este es el caso de un niño de 2 años, de la ciudad de Concepción, que casi se asfixió con una semilla de mandarina, que ingirió accidentalmente mientras comía la fruta.