Las nano partículas dañinas para el feto presentes en productos y envases cotidianos

Algunos materiales de fabricación y presentes en los productos y envases que manipulamos o consumimos día tras día, han evolucionado a lo largo de los años de una manera realmente sofisticada. Esta búsqueda de la sostenibilidad, la comodidad e incluso el ahorro, también ha pasado por alto, en algunos casos, aspectos importantes como su impacto en la salud. En la composición de estos materiales existe unas partículas minúsculas, las nanopartículas, que pueden incluso traspasar la placenta y llegar al feto, causando efectos negativos en su desarrollo. Esta tecnología se está desplazando del laboratorio al mercado sin suficiente regulación, evaluación de seguridad y etiquetamiento.

La estructura de algunas nanopartículas tiene forma de aguja. Esto es preocupante, ya que no se sabe con seguridad si pueden atravesar las paredes de las células y migrar a otras partes del cuerpo o causar daño al ser inhaladas. De hehco, las nanopartículas inhaladas son tan minúsculas que no se pueden ver en los microscopios convencionales, y pueden migrar del pulmón a la placenta y posiblemente a los tejidos del feto tras la exposición materna a lo largo del embarazo. La placenta no actúa como barrera para estas partícula, pero tampoco lo hacen los pulmones.

PRODUCTOS Y ENVASES DE USO COTIDIANO

Las nanopartículas se usan para producir productos deportivos resistentes, pero de bajo peso, para mejorar la efectividad de medicamentos o para lograr un envasado más hermético de los alimentos, entre otros. Son muy apreciadas porque pueden mejorar la eficacia de los medicamentos y producir productos resistentes aunque ligeros.

Al respecto, un estudio publicado en el medio especializado Placenta, realizado por un equipo de científicos de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos, encontró nanopartículas en los tejidos de fetos.

Este hallazgo se ha producido en el marco de una investigación para comprobar cuál era el recorrido de las mismas en el organismo y cuál era su relación con los nacimientos de fetos con poco peso. La investigación se llevó a cabo con ratas, a las que se les dio nanopartículas para inhalar. Durante el estudio, los científicos se sorprendieron al detectar también dióxido de titanio en el grupo de "control" de ratas a las que no se les habían dado nanopartículas para inhalar.

Esto demostró una de las teorías basada en que la inflamación de ciertas estructuras anatómicas podría afectar a funciones importantes (por ejemplo, el flujo sanguíneo en el útero materno) provocada por la inhalación de nanopartículas, lo que, a su vez, repercutiría en el desarrollo del feto, incluso en la vida adulta.

"Este detalle de la transferencia ayudará a informar de futuros estudios sobre la exposición durante el embarazo, la salud del feto y la aparición de enfermedades posteriores", indican los investigadores.

PRESENTES EN FÓRMULAS DE BEBÉ EN POLVO

En un reporte realizado por Amigos de la Tierra, se explica en detalle nuevos descubrimientos asados en investigaciones realizadas en laboratorios independientes, y compila información proveniente de estudios sobre el impacto de las nano partículas en la salud.

Se encontraron estructuras y partículas a la escala nanométrica potencialmente peligrosas en todas y cada una de las seis fórmulas para bebé examinadas. Esto preocupa incluso más que en otros casos examinados, ya que el polvo es ingerido directamente por el bebé.

Mark Mitchell, MD, MPH, presidente de la Comisión para la Salud Ambiental de la Asociación Nacional de Medicina, concordó. “Sabemos que nuestros sistemas regulatorios químicos, a nivel federal y estatal, no funcionan; no han conseguido proteger a nuestros pacientes de enfermedades que provienen de ingredientes en productos que llegan al mercado antes de practicárseles estudios de salud adecuados.

''Los cuerpos de los bebés se encuentran en desarrollo y pueden ser especialmente vulnerables al entrar en contacto con materiales peligrosos'', sentencia.