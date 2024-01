Hacer pis en la ducha es un gesto que hacen muchas personas. En una encuesta realizada, casi un 30% reconocía que lo hacía, pero eso no quiere decir que sea el total de personas que lo suele hacer. Hay gente a la que no le parece higiénico, otros creen que haciendo pis en la ducha cuidan más el medioambiente porque cada vez que lo hacen, son menos veces las que tiran de la cisterna y, por tanto, son seis litros de agua que se ahorran esa vez.

Sea cuales sean las razones, hay una con mucho más peso que bajo la opinión de la doctora Teresa Irwin, tiene que ver con la salud. Así lo manifestó en su cuenta de Tik Tok: "Orinar en la ducha puede causar, a la larga, serios problemas de salud" y el motivo principal es el sonido del agua correr.

Incontinencia urinaria

De entrada, a muchas personas nada más meterse en la ducha ya les dan ganas de hacer pis. El problema de no aguantarse es que, con el tiempo, el suelo pélvico se va debilitando y acostumbrando a hacer pis cuando escuche el agua correr.

La uroginecóloga ha explicado a través de su canal de TikTok: "No querrás hacerlo todo el tiempo porque lo que sucede es que, cada vez, que escuchas el sonido del agua, tu vejiga querrá orinar porque está acostumbrada a escuchar el sonido del agua en la ducha".

Lo que sucede es que si orinas en la ducha, abres el grifo o abres la ducha y luego te sientas en el inodoro para orinar mientras el agua corre, estás indicándole a tu cerebro que debe orinar cuando escuche correr el sonido el agua. Esta conexión que tu mente asocia puede crear a la larga problemas de incontinencia urinaria, una patología que afecta a una de cada tres mujeres en todo el mundo.

Cuestión de anatomía

El hecho de hacer pis en la ducha tiene un problema añadido y es que, por lo pronto, la anatomía del cuerpo femenino no está preparada para hacer pis de pie, sino para hacerlo sentado o, como mucho agachada con las rodillas flexionadas.

Puede que hacer pis en la ducha y el hecho de no tener dificultad para hacerlo te resulte una práctica cómoda y no entiendas qué hay de malo en ello. Pero lo cierto es que, sin que te des cuenta, estás forzando tu suelo pélvico provocando que la vejiga no llegue a vaciarse por completo. Esto puede traer consigo inconvenientes urinarios en el futuro a medio largo plazo.

En este sentido, lo más indicado es que orines en el inodoro antes de meterte en la ducha y si nada más entrar y escuchar correr el agua, vuelven a entrarte las ganas, aguántate porque si lo haces y lo vas entrenando cada día, ese deseo irá perdiendo fuerza hasta que desaparezca. Además de que ese pequeño gesto de voluntad, te va a permitir que en el futuro tengas fugas de orina involuntarias, que pueden complicarse en el futuro.