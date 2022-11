Un estudio relaciona algunos productos de alisado de cabello con el cáncer de útero

Un nuevo estudio de los NIH (National Institutes of Health) del Departamento de Salud de los EE.UU, ha revelado un dato muy relevante para las mujeres: aquellas que estén más acostumbradas a utilizar productos químicos para el alisado del cabello (como tintes para el cabello, decolorantes, reflejos, etc) tienen más posibilidades de acabar teniendo cáncer de útero si las comparamos con aquellas que no usan ningún producto.

🆕️Primera evidencia epidemiológica asociación entre el uso de productos para alisar el cabello y el cáncer de útero🚨. riesgo 4 veces +(>4 veces en los últimos 12 meses)JNCI: Journal of the National Cancer Institute, Oxford.https://t.co/KA1ejRB3uhhttps://t.co/PZBEfPyY9C pic.twitter.com/60gsODyMt8 — RECAT👩🏽‍⚕️🏥👨🏽‍⚕️ (@LeslieMegom) October 26, 2022

La investigación, denominada Sister Study está dirigida por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental, que identifica factores de riesgo para el cáncer y otras patologías y se ha realizado de la siguiente manera: se han cogido a 33.497 mujeres de 35 a 74 años, a las cuales se les hizo un seguimiento de 11 años. Durante el proceso se identificaron 378 casos de cáncer de útero. Se averiguó que las mujeres que habían estado utilizando productos químicos para el alisado del cabello tenían el doble de posibilidades de desarrollar cáncer de útero.

Alexandra White, jefa del grupo de Epidemiología Ambiental y del Cáncer del NIEHS y además, autora principal de este estudio aclaró: "Estimamos que el 1,64% de las que nunca usaron esos productos desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años; pero para los usuarias frecuentes, ese riesgo aumenta hasta el 4,05%". De igual manera, Che-Jung Chang, también autora del estudio además de investigadora en la rama de epidemiología del NIEHS, subrayó: "Debido a que las mujeres negras usan productos para alisar el cabello con más frecuencia y tienden a iniciar su uso a edades más tempranas que otras razas y etnias, estos hallazgos pueden ser aún más relevantes para ellas". Esto no implica que la raza sea un factor de riesgo, sino que las mujeres negras tienden a alisarse más frecuentemente el cabello y empiezan desde edades más tempranas.

Aunque en la investigación no se especificó ninguna marca de productos de alisado del cabello, sí se especificaron los componentes o las sustancias que pueden hacer que el riesgo aumente. Algunas de estas sustancias son: parabenos, bisfenol A, metales y formaldehído.

Si bien es cierto que la investigación fue concluyente en los casos de las mujeres que participaron en él, según Alexandra White se necesita algo más para estar seguros: "Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos en diferentes poblaciones, para determinar si los productos para el cabello contribuyen a las disparidades de salud en el cáncer de útero y para identificar las sustancias químicas específicas que pueden estar aumentando el riesgo de cáncer en las mujeres".