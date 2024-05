¿Son seguras las pastillas para potenciar el bronceado? Todo lo que debes saber

Estamos en una época en la que, por las temperaturas, vamos descubriendo más partes de nuestro cuerpo. Nos toca vestirnos para cualquier evento (ferias, comuniones) pero cuando nos miramos al espejo y vemos que asoma tanta piel por debajo de la ropa, no nos gusta el tono tan claro que se ve reflejado en el espejo. Preferimos tener algo de color y nos entra el agobio y las prisas por querer broncearnos para el evento, lo que nos lleva a hacer prácticas que pueden poner en riesgo nuestra salud.

Hay varias maneras de broncearse, pero para muchas personas ir a las tiendas y meter en la cesta una caja de cápsulas para potenciar el bronceado es lo más fácil, pero ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de usar estos productos?

La finalidad con la que se usan las pastillas

Hay dos tipos de cápsulas. Por un lado, encontramos las que aceleran el bronceado y por otro, las que protegen del sol, las cuales, suelen estar bajo prescripción de los dermatólogos para personas que tienen problemas de la piel (alergias solares, dermatitis) y no les puede dar directamente el sol. Llevan betacaroteno y una gran cantidad de estos antioxidantes que inhiben las radiaciones solares porque el principio activo de estas pastillas es la protección de la piel.

Ahora bien, ¿podemos considerar que son seguras? No se trata tanto de si son seguras o no, sino más bien de saber si puedes o no tomarlas. Para ello, hemos hablado con la farmacéutica y nutricionista materno-infantil, Marta Cárdenas de Eguino de la Clínica Samalaea en Sevilla y nos aclara, "todo lo que tomes exteriormente que no sea alimentos, sino que esté hecho, siempre tiene sus contraindicaciones".

En el mercado, existen infinidad de marcas de cápsulas para potenciar el bronceado. La diferencia entre cada una de ellas está, a parte del precio, en la calidad de los ingredientes que contiene. En este caso, la diferencia estaría en los antioxidantes y la nutricionista puntualiza que normalmente el de mayor calidad suele ser el de mayor precio, aunque según Cárdenas de Eguino, "con el más caro también estás pagando marcas".

Quién no puede tomar las pastillas para potenciar el bronceado

La farmacéutica y nutricionista asegura que se pueden tomar, pero siempre bajo la recomendación de un dermatólogo ya que hay personas con diferentes circunstancias para las que no es aconsejable tomarlas, como, por ejemplo:

Personas que tengan tendencia a las manchas porque se potencia la síntesis de melanina. Lo que sucede con estas personas es que tienen facilidad para que se les pigmente la piel y al tomar las cápsulas bronceadoras va a potenciar el tono de la piel, pero de toda la piel, incluido el de las manchas.

Personas con patologías como tiroides, cáncer de piel

Personas que estén bajo medicación hormonal ya que tiende a alterar la síntesis de melanina y de hecho muchas mujeres que toman pastillas anticonceptivas les salen manchas en la piel.

Alternativas para potenciar el bronceado

La nutricionista recomienda que se haga una dieta rica en betacarotenos en invierno la cual incluya zanahorias, tomates, etc. Todos los alimentos que tengan color anaranjado y rojo tienen carotenos y también rica en antioxidantes como el aguacate. Todas las frutas y verduras son alternativas saludables que potencian el bronceado de forma natural.

Eso sí, tiene que ser unos hábitos que conlleva una constancia. "Esto no lo puedes hacer un mes antes del verano, hay que hacerlo durante todo el invierno para que tenga efecto, pero sobre todo, se trata de proteger la piel", asegura Cárdenas de Eguino.

Para la nutricionista y farmacéutica, las pastillas para potenciar el bronceado se trata de un elemento estético que se puede sustituir por una dieta, por lo que "es una cosa totalmente prescindible, pero si quieres hacerlo tienes que saber que no está mal, siempre y cuando seas consciente de que te las puedes tomar. Ahora bien si lo que necesitas es una protección para la piel, entonces puedes optar por las pastillas, pero las que tienen el principio activo de protección".