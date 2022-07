Los riesgos de las pastillas para potenciar el bronceado, ¿funcionan?

Sabemos que existen nutrientes que protegen la piel del sol a la par que potencian el objetivo principal de muchos durante las vacaciones, el bronceado. Sin embargo, tomar el sol trae consigo una serie de rutinas que es muy importante seguir para poder lucir un bronceado perfecto que se prolongue durante el máximo tiempo posible. Además, el proceso no resulta igual para todo el mundo. La genética determina que una persona fabrique más o menos melanina, a qué velocidad y en qué proporción de sus distintas formas, lo que determina que se ponga más o menos morena. Pero, además de los autobronceadores como alternativa para aquellos a los que les cuesta coger colorcito, también existen otros productos. Los suplementos para potenciar o prolongar el bronceado están de moda. Entre ellos, las pastillas bronceadoras. Pero, ¿son seguras y efectivas?

Las pastillas bronceadoras basan sus resultados en una combinación de betacaroteno y cantaxantina, dos pigmentos con propiedades antioxidantes que son precursores de la vitamina A y que tiñen la epidermis desde dentro. Ofrecen, a grandes rasgos, los mismos beneficios que las cremas, lociones y aceites bronceadores que sirven para conseguir intensificar un moreno lo más natural posible.

El hecho de que sean antioxidantes ayuda a proteger la piel contra los daños causados por los radicales libres (compuestos que destruyen células sanas) y que potencian los signos de la edad. Este refuerzo en la protección le daría también a la piel una mayor capacidad para combatir los daños causados por la exposición solar.

Asimismo, en ocasiones, los suplementos para el bronceado incluyen en su lista de ingredientes L-tirosina, un aminoácido que necesita el organismo para producir melanina (pigmento responsable de colorear nuestra piel y del moreno que se produce al tomar el sol. Estos tratamientos no sirven para ponernos morenos de forma instantánea. Asimismo, también existen riesgos en su ingesta, ya que como hemos mencionado son suplementos y no funcionan por sí solas.

RIESGOS

Varios estudios científicos han constatado es que el uso de este tipo de productos puede llegar a ser peligroso y que presentan como efectos secundarios diarrea, naúseas, fallo hepático y anemia. En cuanto a sus componentes, algunas marcas incluyen entre sus componentes cantaxantina, una sustancia utilizada como colorante y aditivo de algunos alimentos que si una persona la ingiere directamente puede manifestarse amarilleando los ojos, lo que a su vez puede acarrear consecuencias perjudiciales sobre la visión.

Es verdad que algunas de estas pastillas funcionan para crear la sensación de un bronceado natural, pero esta es la consecuencia de una sobredosis de estos pigmentos y mucho de algo bueno puede resultar dañino. Grandes cantidades de cantaxantina en particular están asociadas a problemas en el hígado y también, como hemos mencionado, a la visión. Sobre la piel, en algunas ocasiones, el resultado conseguido no es uniforme, pudiendo parecer poco atractivo además de suponer problemas para la piel de las zonas más sensibles.

Asimismo, los antioxidantes protegen efectivamente la piel contra el daño provocado por los radicales libres, pero no crean una capa protectora. Es decir, estos no protegen contra quemaduras ni cáncer de piel causados por los rayos UV, y además una exposición solar prolongada y sin la protección de protectores solares aumenta exponencialmente la cantidad de radicales libres y estos antioxidantes pueden no ser suficientes para combatirlos.