"Los polos opuestos se atraen". Es la frase que siempre hemos utilizado para justificar dentro una relación de pareja que, a pesar de no tener nada que ver el uno con el otro, se puede estar juntos. Pero desde el punto de vista de la psicología, no es siempre así.

Según Psicología y Mente, "que haya atracción no necesariamente significa que dos personas deberían estar juntos. Puede haber mucha atracción en una pareja, pero la dinámica es tóxica, es decir, va en un sentido que no es sano para ambos o por lo menos para uno de los dos integrantes de la relación".

La psicóloga Elizabeth Clapés, conocida en redes sociales como Es mi psicóloga, explica que cuando estás en una relación donde la otra persona no cubre tus necesidades afectivas, estarás de peor humor y empezarás a ser dependiente cuando pensabas que no lo eras. "Si estás con alguien muy diferente a ti que no cubre tus necesidades, estarás irritable".

Esto lo que hace, según la psicóloga, es dejarte a ti como el problema y la solución no es que los dos cambiéis, sino "vincularte a personas que encajen contigo".

Respeto y confianza: la base de una relación sana

En una relación de pareja, no es necesario, ni realista estar de acuerdo en todo. Las diferencias no tienen por qué ser un problema, sino todo lo contrario, pueden enriquecer la relación y ayudarnos a crecer como personas. Lo esencial es cómo manejamos esas diferencias: siempre desde el diálogo y con una comunicación en la que ambos se sientan escuchados y valorados. No se trata de imponer una opinión, ni de creer que uno tiene la razón absoluta mientras el otro está equivocado.

Más allá de lo que se dice en una conversación, importa el tono y la actitud con la que nos dirigimos a nuestra pareja. Respetar al otro significa entender que, aunque piense o actúe de manera distinta, no lo hace para desafiar o herir, sino porque simplemente ve las cosas desde su propia perspectiva.

"Si descubrimos que nuestra pareja no comparte valores, es natural que surjan dificultades"

Cuando sentimos que la persona con la que estamos nos escucha con interés, incluso si no está de acuerdo, y recibe nuestras palabras con atención y cuidado, se crea un espacio seguro en el que podemos confiar y expresarnos sin miedo.

Por otro lado, cuando evitamos decir lo que pensamos por temor a la reacción del otro, es importante preguntarnos por qué ocurre. Si sentimos que nuestra pareja minimiza, ridiculiza o ignora nuestras opiniones, puede ser una señal de que la relación no es saludable. En una relación basada en la confianza, nadie debería sentir que debe callar para evitar conflictos.

Cuando los valores son distintos

Si bien el respeto y la confianza son pilares fundamentales en cualquier relación, cada persona tiene además sus propios valores personales. Lo curioso de estos valores es que solemos asumir que son universales, que todos deben compartirlos porque para nosotros somos esenciales. Por eso, cuando alguien (y especialmente nuestra pareja) actúa de una manera que no encaja con esos principios, podemos sentirnos sorprendidos, frustrados o incluso heridos.

Intentar luchar cuando hay diferencia en los valores puede llevar a un desarrollo complicado de la relación porque, en definitiva, son nuestras creencias las cuales están representando nuestra forma de vivir.

Si descubrimos que nuestra pareja no comparte valores o, incluso, se posiciona en una postura completamente opuesta, es natural que surjan dificultades. No significa necesariamente que la relación esté condenada, pero sí es algo que requiere reflexión y diálogo para entender si podemos construir un camino en común, sin traicionar lo que consideramos fundamental en nuestra vida.

Por último, una relación sana no se basa en pensar igual en todo, sino en poder expresarnos libremente, sentirnos respetados y confiar en que, aunque existan diferencias, el amor y el compromiso son lo suficientemente fuertes para encontrar un equilibrio.

