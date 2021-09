Hay 15 veces más probabilidad de morir por Covid si no se está vacunado

La vacunación contra la Covid-19 avanza de forma favorable en todo el territorio español. Hasta la fecha, a nivel nacional, hay ya más de un 70% de la población inmunizada con la pauta completa. Andalucía, por su parte, también ha alcanzado un buen ritmo de vacunación: la franja de edad de los 50 a los 59 años abarca el 92,2% de personas con las dos dosis, mientras que los que se encuentran entre 40 y 49 suman un 83,6%. Los que pertenecen a la treintena suponen el 65,5%, mientras que los que están en la veintena alcanzan el 31,8% con las dos dosis inoculadas.

Con la evolución de la vacunación comienzan los estudios relativos a su eficacia, análisis que, hasta la fecha, arrojan datos muy positivos. Uno de ellos fue el realizado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, en Estados Unidos, a mediados de agosto, cuyos resultados apelaban a que las personas no vacunadas tienen 15 veces más probabilidades de morir por Covid-19 en comparación con las personas vacunadas.

Estos resultados, publicados en el informe semanal de vigilancia respiratoria, hacen referencia a los pacientes ingresados en UCI durante la semana que terminó el 21 de agosto de 2021. Así, la observación llevada a cabo por los investigadores concluyó que las personas no vacunadas tenían casi 5 veces más probabilidades de contraer Covid-19 que las personas vacunadas.

La diferencia entre los adolescentes vacunados y no vacunados fue aún mayor durante la semana que finalizó el 21 de agosto de 2021, y las personas no vacunadas de 12 a 17 años tenían seis veces más probabilidades de contraer COVID-19 que las personas vacunadas en el mismo grupo de edad.

"La gran mayoría de las personas que mueren con Covid-19 no están vacunadas. Si no está vacunado, no espere hasta que sea demasiado tarde", alegó públicamente Mandy K. Cohen, MD, Secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. "Las vacunas autorizadas y aprobadas se han sometido a rigurosos ensayos clínicos y han cumplido con los estándares científicos. Millones de habitantes de Carolina del Norte han sido vacunados de forma segura".

Los datos reales de fallecimientos revelan 187 muertes entre personas no vacunadas menores de 65 años, en comparación con ocho muertes entre personas vacunadas menores de 65 durante dicho período de cuatro semanas.

Además, se registraron 215 muertes entre personas mayores de 65 años no vacunadas, en comparación con 67 muertes entre personas mayores de 65 años vacunadas.