Zorba Blázquez Bermejo, cardiólogo, sobre la insuficiencia cardíaca: "Esta enfermedad está muy relacionada con el estilo de vida"

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica y grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se produce cuando el corazón no puede bombear sangre de forma eficaz, lo que impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen adecuadamente a los distintos órganos y tejidos del cuerpo. Esta disfunción cardíaca no solo limita de manera significativa la calidad de vida de quienes la padecen, sino que también se asocia con una alta tasa de mortalidad, especialmente cuando no se detecta ni se trata a tiempo.

Aunque durante mucho tiempo se ha considerado un problema ligado únicamente a la edad avanzada, lo cierto es que puede aparecer en distintos grupos etarios y por múltiples causas. Además, los hábitos de vida poco saludables y el aumento de enfermedades como la diabetes o la hipertensión están elevando su incidencia. Frente a este panorama, expertos en cardiología insisten en la necesidad de enfocarse tanto en la prevención como en el diagnóstico precoz, ya que estas estrategias son clave para frenar el avance de la enfermedad y mejorar el pronóstico de los pacientes. Tal como apunta en el portal Europa Press Infosalus el doctor Zorba Blázquez Bermejo, cardiólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y vocal de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), conocer los factores de riesgo y actuar sobre ellos puede marcar una gran diferencia.

Insuficiencia cardíaca y su estrecha relación con el estilo de vida

Uno de los principales aspectos que destacan los especialistas es la relación directa entre el estilo de vida y la aparición de insuficiencia cardíaca. El doctor Blázquez señala con claridad que la causa más frecuente de esta dolencia es la cardiopatía isquémica, es decir, los problemas en las arterias coronarias que suelen derivar en infartos de miocardio. Y es precisamente esta patología la que está muy vinculada a una alimentación inadecuada, al sedentarismo, al sobrepeso y al tabaquismo.

En palabras del propio especialista: "Aparte de la importancia de la detección precoz, me gustaría insistir en la prevención. Y es que la primera causa de insuficiencia cardiaca es la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad de las coronarias. Ésta es mucho más frecuente en personas obesas, sedentarias, diabéticas, con colesterol alto, hipertensas, o que fuman. Por eso, para prevenir la insuficiencia cardiaca es fundamental una dieta saludable, hacer ejercicio, y no fumar, así como detectar y controlar adecuadamente el colesterol, la hipertensión y la diabetes".

La prevención, por tanto, no es solo una recomendación general, sino una herramienta concreta para evitar que muchas personas desarrollen esta enfermedad. La adopción de hábitos saludables desde edades tempranas puede ayudar a mantener el corazón en condiciones óptimas y reducir la probabilidad de sufrir problemas cardíacos en el futuro.

Además de la cardiopatía isquémica, hay otras causas comunes que también pueden desencadenar insuficiencia cardíaca, como las enfermedades valvulares, que afectan al funcionamiento de las válvulas del corazón, y la hipertensión arterial no controlada. Ambas son patologías frecuentes que, si no se tratan a tiempo, pueden comprometer seriamente la capacidad del corazón para bombear sangre.

Causas menos frecuentes de insuficiencia cardíaca y su detección

Aunque los factores más conocidos suelen acaparar la atención, existen otras causas menos populares de insuficiencia cardíaca que, según los expertos, también deben tenerse muy en cuenta. Entre ellas se encuentran las arritmias, las enfermedades infiltrativas y las enfermedades de origen genético, cada una con características y retos diagnósticos particulares.

Las arritmias, por ejemplo, representan una causa importante, especialmente la fibrilación auricular. Esta alteración del ritmo cardíaco puede deteriorar progresivamente la función del corazón si no se trata de forma adecuada. "Controlar estas arritmias, recurriendo a la ablación con catéter si es preciso para mantener el ritmo normal del corazón, previene el desarrollo de insuficiencia cardiaca y puede frenar la progresión cuando esta ya ha aparecido", indica el doctor Blázquez.

En cuanto a las enfermedades infiltrativas, el cardiólogo destaca la amiloidosis por transtirretina, una afección que tiende a presentarse en personas mayores, aunque también puede tener un origen genético. Se trata de una enfermedad en la que proteínas anormales se acumulan en los tejidos del corazón, comprometiendo su funcionamiento. La detección de esta patología es crucial porque, como señala el experto, "recientemente se han desarrollado fármacos específicos que ayudan a frenar la progresión de la enfermedad".

Por otro lado, las enfermedades genéticas han ganado protagonismo en los últimos años gracias a los avances en técnicas de diagnóstico. Estas alteraciones hereditarias del corazón son responsables de una proporción no despreciable de casos de insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes jóvenes. "Sí que es cierto, que en personas más jóvenes o con antecedentes familiares de cardiopatía, siempre debemos pensar en una enfermedad genética. Su diagnóstico es muy importante, ya que tiene implicaciones no sólo para el propio paciente, sino también para su familia", subraya el doctor.

Los síntomas que alertan de una posible insuficiencia cardíaca incluyen la falta de aire, fatiga, hinchazón de las extremidades inferiores, palpitaciones, falta de apetito o mareos. Sin embargo, cuando se trata de formas atípicas de la enfermedad, como las mencionadas anteriormente, el diagnóstico suele apoyarse más en pruebas como el electrocardiograma, la ecocardiografía o la resonancia magnética cardíaca que en la sintomatología directa. Según la Fundación Española del Corazón, "aunque la palabra insuficiencia sugiere un proceso benigno, la insuficiencia cardiaca, sin tratamiento, tiene un pronóstico peor que muchos cánceres. Con tratamiento el pronóstico difiere en gran medida de la causa que la motiva. Por esta razón, resulta tan importante el prevenir su aparición y realizar un seguimiento correcto de las indicaciones y controles".

Por eso es importante prestar atención a la sintomatología y condiciones de la persona como por ejemplo la edad del paciente, un dato que puede orientar al médico hacia una causa concreta. Mientras que en adultos mayores las arritmias y la amiloidosis son más frecuentes, en personas jóvenes se considera prioritario descartar enfermedades hereditarias, especialmente si hay antecedentes familiares de problemas cardíacos.

La insuficiencia cardíaca es, sin duda, un reto clínico que requiere una visión amplia y multidisciplinar. Desde la prevención basada en el estilo de vida hasta el diagnóstico precoz apoyado en tecnologías avanzadas, las estrategias para combatir esta enfermedad están al alcance de la sociedad y del sistema sanitario. Tal como insisten los especialistas, actuar antes de que el daño sea irreversible no solo mejora la supervivencia, sino también la calidad de vida de quienes la padecen.

