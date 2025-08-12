Isabel Viña, médica: "¿Cómo reducir la grasa abdominal sin hacer dieta?"

La grasa abdominal es una de las preocupaciones de la población, tanto por la apariencia física y la búsqueda de los cuerpos "perfectos" como porque acarrear problemas de salud. De hecho, la que se acumula alrededor de los órganos, se denomina visceral y está relacionada con enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. La médica Isabel Viña explica qué se puede hacer para reducirla, sin necesidad de hacer dieta. Una técnica que está respaldada por estudios científicos: "La respuesta está en los ejercicios de fuerzas y en realizarlos durante 16 semanas, solo dos días"

Qué beneficios aportan los ejercicios de fuerza

Este consiste en realizar ejercicios que obliguen a los músculos a trabajar contra una resistencia. Se puede coger desde el propio peso, hasta ayudarse de mancuernas, cintas elásticas o máquinas del gimnasio. A diferencia de las actividades de cardio que queman calorías, estos suponen un gasto energético por el efecto EPOC, que se debe al consumo de oxígeno después del entreno porque el cuerpo sigue quemando calorías para recuperarse y el aumento de masa muscular que utiliza las reservas energéticas como la grasa visceral.

Al trabajar grandes grupos musculares generan un gasto calórico alto. No solo depende de los ejercicios de fuerza, se debe combinar con una alimentación adecuada, reduciendo la grasa de todo el cuerpo. Además, este tipo de entrenamientos favorece la regulación de las hormonas, entre ellas el aumento de la testosterona y la hormona del crecimiento, mejora la sensibilidad de la insulina y la reducción de cortisol.

Ejercicios de fuerza recomendados:

Muchas personas tienen dudas sobre qué ejercicios deben hacer para reducir la grasa abdominal. La mejor recomendación es la inclusión de ejercicios multiarticulares y de alta intensidad relativa. Por ejemplo, aquellos que se pueden hacer con el propio peso como son las sentadillas, las flexiones, las planchas abdominales y las zancadas. Si se necesita la ayuda de pesas o resistencias también estos ejercicios vienen genial: el peso muerto, la press de banca, el remo con mancuernas y la press militar. Los circuitos de fuerza con pausas cortas son un gran aliado y aumentan el gasto calórico y la frecuencia cardíaca.

Otros beneficios del entrenamiento de fuerza

El entrenamiento de fuerza es muy completo y genera otros beneficios en la salud. Por ejemplo, mejora la presión arterial, los niveles de colesterol, la circulación sanguínea, previniendo el riesgo de infarto y accidentes cardiovasculares. También incrementa la densidad ósea, previniendo la osteoporosis. La mejor tolerancia de la glucosa reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y con un metabolismo activo ayuda a evitar el efecto rebote.

