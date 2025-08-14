Medicamentos genéricos o de marca: ¿Qué diferencias existen?

En la mayoría de ocasiones, los medicamentos que más se consumen son genéricos y muchas personas piensan que no tienen el mismo efecto que los de marca. Sin embargo, no se sabe si realmente es cierto y todo depende de la biodisponibilidad. En redes sociales circula un vídeo en el que un farmacéutico explica que "El principio activo es el mismo, pero hay otros componentes del medicamento que pueden variar un poco su efecto final porque cambia la cantidad de medicamento que hay disponible en el cuerpo para hacer ese efecto" La diferencia tiene que ser mínima porque está regulado por sanidad. Igualmente, hay un grupo de medicamentos que si suponen un riesgo para la salud. Por ejemplo, un antiepiléptico si te funciona no se debe cambiar. Otros pueden ser los anticoagulantes y algunos antipsicóticos.

Diferencias entre genéricos y los medicamentos de marca

Muchas personas piensan que hay diferencias entre unos tipos de medicamentos y otros, pero la realidad es que el principio activo del fármaco es exactamente el mismo. Ambos tiene los mismos ingredientes, pero existen matices a la hora de producirse que marcan la diferencia. Además, la cantidad disponible en el cuerpo es distinta, es decir, la biodisponibilidad. Igualmente, el porcentaje es muy bajo y a efectos prácticos no se aprecia la diferencia. Otras más perceptibles son el precio y la presentación.

Qué es la biodisponibilidad

Se trata de la cantidad de fármaco que llega a la sangre. Esta es equivalente en ambos gracias a los controles regulatorios aprobados por sanidad. En la mayoría de pacientes, usar un genérico no supone ninguna pérdida de eficacia ni seguridad. Sin embargo, en medicamentos con margen terapéutico muy estrecho, el médico puede recomendar mantener siempre la misma marca para evitar variaciones. Realmente se traduce como la eficacia que puede producir sobre el cuerpo. Igualmente, depende de varios factores, por ejemplo el metabolismo del hígado o el intestino, la solubilidad del fármaco y la formulación. Si hay una mayor eficacia de la biodisponibilidad, habrá menos riesgo de efectos secundarios por sobredosis.

Por qué no se recomienda cambiar un antiepiléptico

No es seguro cambiar un medicamento antiepiléptico porque aumenta el riesgo de convulsiones, ya sea de marca a genérico o entre ambos pertenecientes al segundo grupo. También, afectaría a su eficacia o provocar otros efectos secundarios. Es posible que al cambiarlo se deba ajustar la dosis porque seguramente que no sea la misma para que tenga el mismo efecto. Estos fármacos son muy delicados y pueden variar de persona a persona. Para un paciente puede resultar beneficioso y, sin embargo, para otro puede provocar todo lo contrario.

