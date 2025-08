Microneedling: qué es y qué efectos produce en la piel

En los últimos años, el cuidado de la piel ha adquirido mucha importancia. Uno de los tratamientos que ha generado más interés es el microneedling, aunque también se denomina terapia de inducción de colágeno. Se trata de un tratamiento que emplea unas agujas para hacer microperforaciones en la piel. Su principal objetivo es la reparación del organismo y estimula el colágeno y la elastina.

Beneficios del microneedling

Las ventajas que tiene esta terapia son la mejora de la textura y el tono de la piel, reduciendo los poros y aportando luminosidad. En cuanto a las arrugas, también resulta beneficioso para que sea mucho más fácil reducirlas. Todo se debe al colágeno nuevo que se ha estimulado. Para las estrías y las cicatrices se trata de un gran aliado y mejora la hiperpigmentación y las manchas producidas por el sol.

Cuántas veces se debe aplicar sobre la piel

Esta terapia se debe aplicar entre tres y seis veces con intervalo de cuatro a seis semanas tanto para tratamientos faciales como cicatrices. Después se recomienda un mantenimiento anual o semestral para evaluar como ha respondido la piel ante el tratamiento. En cuanto al dolor, se puede usar o no anestesia. La sensación es la de un arañazo muy similar a hacerse un tatuaje.

Microneedling en verano

Después de realizar el tratamiento, la piel entra en un proceso de regeneración, por lo que la mejor opción es aumentar la protección frente al sol y, así maximizar los efectos de la terapia. Durante los primeros días, no se recomienda la exposición al sol y se debe llevar siempre protección solar en la zona donde se haya practicado. La piel se encuentra muy sensible y se puede manchar con facilidad. La hidratación intensiva es clave y se recomienda un mayor uso de cremas y serums con ácido hialurónico, péptidos y agua termal.

En esas primeras horas se recomienda que no se aplique maquillaje y que no se frote esa zona de la piel. Si hay descamación, se debe caer sola sin necesidad utilizar exfoliantes ni esponjas. La limpieza debe ser suave y con agua fría o tibia que no irrite. También se debe evitar el ejercicio físico intenso para que la piel no sude.

Microneedling en el cabello

Como terapia para combatir la pérdida del cabello es uno de los más utilizados. Se aplica en el cuero cabelludo y su objetivo principal es la regeneración celular, fortaleciendo el crecimiento y la producción de colágeno. También se produce un aumento del flujo sanguíneo y una absorción de monoxidil o péptidos.

Cómo acoge Andalucía el microneedling y la cirugía estética

Andalucía es una de las comunidades autónomas donde más tratamientos estéticos no invasivos se demandan, siendo el microneedling uno de ellos. Por ello, en 2024 la Junta de Andalucía aprobó una Guía de funcionamiento de Medicina Estética para que todas las operaciones que se hagan sea por médicos especializados.

