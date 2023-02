Alerta alimentaria para personas alérgicas al cacahuete: detectan presencia en edulcorante español

Las alertas alimentarias se producen cuando un peligro presente en un alimento entra en la cadena alimentaria y puede suponer un riesgo para la salud de las personas. Así, las redes de alerta son herramientas clave para garantizar el flujo de información que permita una rápida localización de los productos implicados y la adopción de medidas para su retirada del mercado. Uno los organismos encargados de hacerlo en nuestro país es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), encargada de notificar las alertas de interés general o las correspondientes a la presencia de alérgenos. La última, ha sido notificada en referencia al cacahuete, una de las alergias alimentarias más frecuentes hoy en día. El organismo advierte a las personas con alergia a cacahuetes de la comercialización del edulcorante ERITRITOL, de la marca española ORINOCO, con presencia de cacahuete no incluido en el etiquetado.

En cuanto a su distribución, según la información disponible, se ha producido principalmente en la comunidad autónoma de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas en nuestro país. Por ahora no se ha notificado ningún caso que haya producido alguna reacción alérgica. Tampoco supone ningún riesgo para el resto de la población que no presente este tipo de alergia.

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes y clientes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. En este caso, se trata de lotes concretos.

DATOS DEL PRODUCTO

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: EDULCORANTE ERITRITOL

Marca/comercial: ORINOCO

Envase de 250 g

Números de lotes Doy-Ery240123 / Doy-Ery 250123

Fecha de caducidad 31/01/25 para ambos lotes.

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas al cacahuete: presencia de cacahuete en edulcorante eritritol. ▶️ Nombre: EDULCORANTE ERITRITOL▶️ Marca: ORINOCO ▶️ N° Lote: Dory-Ery 240123 / Dory-Ery 250123📌https://t.co/qOWeuAO8Yx pic.twitter.com/mFlBdKH5Gg — AESAN (@AESAN_gob_es) February 25, 2023

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA

Para la retirada de estos lotes concretos, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a los cacahuetes, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

La prevalencia de alergia a los frutos secos se sitúa cerca del 1% de la población. En Europa, la avellana es el fruto seco que más problemas alérgicos ocasionan y, en España, hay estudios que señalan la almendra y la nuez como los más frecuentes. En cuanto al cacahuete, en países como EEUU y Francia es uno de los alimentos más implicado habitualmente. En España, afecta a alrededor de 200.000 personas y condiciona mucho la calidad de vida ya que son numerosos los alimentos que contienen trazas de frutos secos en su composición.