Braguitas menstruales, todo lo que debes saber sobre las sustitutas ecológicas de tampones y compresas

Las bragas menstruales son un método de higiene menstrual diseñado para recoger y absorber el flujomenstrual y las pérdidas leves de orina. Este producto es un gran avance en el campo de la higiene femenina. Esta es una alternativa útil y práctica.

Parece una braga normal, pero tiene una capa absorbente en el interior que, además de absorber el período, proporciona aislamiento y almacenamiento sin ensuciar la ropa. Esto se logra agregando una capa a la parte del puente de la braga para absorber el flujo menstrual. Esta capa, conocida como "tejido técnico", es impermeable, antibacteriana, impermeable y transpirable.

Beneficios frente a los métodos tradicionales

Frente a los métodos de higiene menstrual más tradicionales y no reutilizables, la primera diferencia a destacar es su impacto en el medio ambiente, la reducción de los residuos y también el ahorro para el consumidor. El hecho de que sean reutilizables y que su vida útil pueda extenderse hasta 4 años nos brinda la ventaja de cuidar nuestra salud menstrual a la vez que contribuimos con el bolsillo y el planeta.

En cuanto a su precio puede rondar entre los 15 y los 30 euros, un precio bastante económico si tenemos en cuenta lo que gastamos en los métodos alternativos cada pocas semanas y, sobre todo, teniendo en cuenta su vida útil. Calculando el gasto en períodos que tiene una mujer en un trayecto de 40 años, el ahorro podría ser hasta del 70% en comparación con los productos convencionales.

Por otro lado, según afirma la experta de Diversual, ''al estar libres de tóxicos, no producen alteraciones en la flora bacteriana ni en el pH vaginal, por lo que se reduce la probabilidad de incciones vaginales, alegrías y otras alteraciones dérmicas''. Además, frente a las compresas tradicionales o incluso las de tela, las braguitas menstruales no se mueven ni se desplazan, lo que las hace perfectas para evitar roces e irritaciones, a lo que contribuye el hecho de que estén elaboradas en tejidos naturales como el algodón.

En cuanto a normalizar su uso en el día a día y dar el paso de reemplazarlas por otros métodos asentados desde que tenemos uso de razón, Navarro considera que las bragas menstruales son ya una prenda con la que las mujeres se sienten familiarizadas, lo que no produce un gran choque dentro de sus hábitos. ''Pueden ser una forma de incorporar un método alternativo, no contaminante y sobre todo respetuoso con nuestro cuerpo de una forma no invasiva.'', sentencia.

¿Cómo lavarlas?

Enjuaga las bragas menstruales en agua fría para sacar el máximo de fluido y potenciar la absorción. El agua puede tardar un poco en salir completamente transparente, tenlo en cuenta sobre todo si las vas a lavar a mano. Si las vas a lavar a máquina, no es necesario un súper aclarado, pero escúrrelas antes de meterlas con el resto de tu colada.

En ambos casos, se desaconseja el uso de suavizantes, jabón de Marsella o detergentes que incluyan aceites. Una vez que estén limpias, sólo falta secarlas al aire, evita las secadoras.