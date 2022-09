¿Carbohidratos sí o no? Esto es lo que debes comer los días antes de correr una maratón

La nutrición a la hora de hacer deporte juega un papel fundamental por lo que hay que saber cuáles son los alimentos que aportan los nutrientes necesarios para desarrollar cualquier actividad física. Cuando se está a las puertas de una maratón existe una mayor demanda de energía por parte del deportistas para poder mantener la fuerza, la resistencia y la masa muscular y así superar la maratón con éxito.

Los días previos a correr la maratón es necesario mantenerse hidratado y optimizar los almacenes de hidratos de carbono en forma de glucógeno con la intención de que la reserva energética sea la mejor posible y así retrasar la aparición del cansancio y la fatiga. El consumo de hidratos de carbono tendrán que aumentar en la dieta suponiendo entre un 65-75% de ella, las grasas se situarán en un segundo lugar entre un 15-20% y las proteínas supondrán entre un 10-12% del consumo. Además, el factor diferencial será mantenerse bien hidratado y dejar a un lado el ayuno. Lo indicado es beber entre 400 y 600 ml de agua o bebida deportiva antes de la maratón y así evitar la deshidratación. Durante el desarrollo de la carrera hay que beber con frecuencia regular y seguir con esta costumbre cuando se llegue a la meta.

Por lo que se ha visto, no es suficiente entrenar cada día para poder superar una maratón con creces, también es necesario dar dosis extra de energía al cuerpo para poder superar el desgaste muscular que supone. Los carbohidratos, como ya se ha visto antes, forman el mayor porcentaje de la dieta con alimentos como el arroz, la pasta, el pan, frutas, como la pera, la manzana o el plátano; cereales o quinoa. Lo que hay que tener en cuenta es que este es el nutriente que más rápido se quema y debe ser repuesto continuamente. En el caso de las proteínas, las carnes magras, los pescados, huevos y los quesos serán los alimentos que no pueden faltar y las grasas como el aceite de oliva virgen extra y aquellas que no sean saturadas también deben estar presentes pero en menor medida.

El día antes de la carrera hay que evitar entrenar mucho para reservar las fuerzas y las 12 horas previas a la prueba son las más importantes pero el post maratón también hay que tenerlo en cuenta. Recuperarse adecuadamente depende de los nutrientes que le demos a cuerpo, en primer lugar, hay que beber mucha agua para recuperar el líquido perdido en forma de sudor. Al finalizar la prueba la mejor opción es tomar un pequeño snack de frutos secos con un plátano y así pararemos el hambre y nos encontraremos mejor. Seguidamente, hay que volver a la rutina haciendo una primera comida con hidratos de carbono con proteínas.

Si estas pensando en apuntarte a una maratón en los próximos meses debes tener en cuenta todos estos pasos y que el entrenamiento físico no es el que te va a salvar de una hipoglucemia. El deporte y la nutrición van de la mano y si no se respetan es muy complicado conseguir buenos resultados.