Claves para disfrutar las vacaciones de forma segura y tranquila en tiempos de pandemia

Hay ganas de viajar. Muchas ganas. Si en 2020 la leve apertura en el verano sirvió de vía de escape después de los meses más duros de la pandemia, este verano de 2021 se presenta como la primera ocasión en la que muchos van a poder moverse con cierta naturalidad por todo el territorio nacional y buena parte de los países del mundo.

La vacunación, el pasaporte Covid y el final de ciertas restricciones invitan al optimismo y ya se sabe que cuando has estado meses sin poder hacer algo, en cuanto tienes la oportunidad de hacerlo tienes el doble de ganar de que todo salga bien ¿Cuáles son esas claves para disfrutar de las vacaciones de una forma segura y tranquila en tiempos de pandemia?

La pandemia lo ha cambiado todo. Nuestros horarios laborales, nuestros hábitos alimenticios, nuestras necesidades a la hora de usar los electrodomésticos en casa si no queremos que le economía familiar se resienta...estos cambios también afecta, por supuesto, a nuestra forma de movernos por el mundo. Lo que antes eran detalles insignificantes se han convertido en prioridades absolutas a la hora de planificar cualquier viaje. Hacerlo de la forma adecuada y a través de los intermediarios adecuados se antoja fundamental en estos momentos si queremos ahorrarnos tiempo y disgustos durante nuestra estancia. Esto es lo que nos recuerdan los responsables de Soltour Travel Partners, turoperador del grupo turístico español Logitravel Group.

Ahora, más que nunca, es recomendable viajar de forma segura con la contratación, a través de las agencias de viajes, de paquetes vacacionales cerrados que incluyan todos los servicios y seguros, así como asesoramiento de profesionales del sector.

Detalles que pueden amargarte las vacaciones

La protección ante cancelaciones, la seguridad ante imprevistos, la calidad del producto que contratamos, disponer de asesoramiento personalizado en todo momento y condiciones especiales que nos garanticen la comodidad durante el viaje son aspectos que no tienen precio en este momento y cuyo valor es incalculable. Tener los gastos médicos y hospitalarios de urgencia cubiertos, asegurarte que perder la maleta o que te dañen tu ropa durante el viaje no será un problema o que alguien se molestará en indemnizarte en caso de retraso y/o cancelación de tu plan inicial sirve, sin lugar a dudas, para cuidar tu salud mental y no amargarte las vacaciones. Como el estudiante que vuelve a casa de sus padres con todo hecho por delante.

La protección ante cancelaciones, la calidad del producto que contratamos y disponer de asesoramiento personalizado que nos garantice la comodidad durante el viaje son aspectos cuyo valor es incalculable

Llegar a tu destino y que las idílicas imágenes que te presentaron en tal o cual portal de Internet no se asocien en nada a la realidad puede ser fruto de discusiones eternas en parejas o grupos que terminen dando al traste con los que iban a ser los mejores día del año para ti.

En países como Alemania y Reino Unido este modelo de viaje gestiona las vacaciones de millones de pasajeros al año siendo una garantía de éxito. En España tiene ante sí el reto de recuperar unos índices perdidos desde hace más de una década con la proliferación de servicios digitales y la organización individual de cada movimiento al servicio de cada usuario.