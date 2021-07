¿Conoces las cualidades del aguacate? ¿Sabías que es afrodisiaco?

Todo el mundo come aguacate, a mucha gente ni si quiera le gusta, ni siquiera le encuentra sabor, pero lo come. Porque es tendencia y por una cuestión social actual. Pero además de estar de moda, es una fruta que no deja indiferente en cuanto a sus propiedades.

A este fruto se le atribuyen indiscutiblemente propiedades afrodisiacas desde sus orígenes. Los aztecas ya le atribuían características especiales, considerándolo como un excelente potenciador sexual.

Alimento muy completo

Un análisis bioquímico de su composición lo presenta como uno de los alimentos más completos. Primero porque cuenta con una elevada cantidad de grasas monoinsaturadas nos protegen frente a problemas cardiovasculares normalizando el colesterol total, reduciendo el LDL o “colesterol malo” y aumentando el HDL o “colesterol bueno”. Esto hace que tenga una alta capacidad de controlar los valores de la presión arterial.

Además, presenta un alto contenido en fibra, la cual evita el estreñimiento y regula los niveles de glucosa en sangre. Esto también hace que sea un alimento muy saciante.

En cuanto a las vitaminas, encontramos vitaminas A, B, C, D, E, y K, que lo hacen un excelente antioxidante. Por otra parte, presenta un alto contenido en minerales (potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, cobre y zinc). Destaca la capacidad de favorecer la absorción de calcio por su elevado contenido en vitamina D, disminuyendo de este modo la descalcificación de los huesos.

También se ha demostrado que tiene una alta presencia de ácido graso monoinsaturado, muy similar a la que presenta el aceite oleico (el del AOVE), y podría ayudar a combatir los efectos originados por enfermedades como la esclerosis múltiple.

Por todas estas razones debemos incluir el aguacate en nuestra dieta diaria, ya que otra de sus cualidades es la versatilidad y podemos tomarlo de mil formas y recetas diferentes.