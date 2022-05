Cuántas latas de atún puedes comer a la semana sin que resulte perjudicial para la salud

El atún en lata es una de las conservas más consumidas en nuestro país, además de ser uno de los pescados más saludables, pues cuenta en su interior con proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos Omega 3, beneficiosos para el organismo en general. Eso sí, como todo, reside en la frecuencia de su consumo. Y es que al tratarse de un pez graso de gran tamaño, el problema reside en la cantidad de mercurio, un metal tóxico y pesado que pasa a tu organismo. Las bacterias cambian la estructura de este elemento y lo convierten en metilmercurio, una sustancia que se adhiere a la carne de los peces y los moluscos tras ingerirlo.

Analizando la presencia de mercurio entre productos frescos, la OCU determinó que el atún y el pez espada son los pescados con mayor cantidad del metal, y aunque iferentes agencias del estado controlan que estos niveles sean normales y no afecten a los seres humanos, también recomiendan no comer de manera abusiva su carne. Entonces, ¿qué es lo recomendado para que no afecte negativamente a nuestra salud?

TRES, EXCESO

Existen diferentes organismos especializados que nos hablan de que no es recomendable consumir más de 2 latas de atún a la semana. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) ha establecido que el consumo máximo de mercurio que podemos hacer a la semana es de 1,3 microgramos por cada kilogramo que pesemos.

Según este organismo lo recomendable es limitar el consumo en personas adultas sanas a dos latas de atún a la semana como máximo. Las embarazadas no deben comer atún fresco, y deben limitar el de lata a unos 170 gramos semanales, según las recomendaciones de la FDA. También hay que tener en cuenta el peso de cada persona. Por ejemplo, un adulto de 70 kg puede consumir tres latas y media de atún sin que esto suponga un peligro para su salud.

El mercurio que vamos ingiriendo a lo largo de los años se irá acumulando en nuestro organismo y puede llegar a afectar las funciones cognitivas. Si las cantidades son excesivas actúa como una neurotoxina y mata células cerebrales, lo que afectaría a las capacidades motoras, a la memoria y a la concentración. Además, también merma la fertilidad y puede provocar problemas de hipertensión.

Eso sí, consumirlos también es esencial para equilibrar nuestra dieta. De hecho, el consumo de pescado es más saludable, precisamente, por la calidad de sus grasas. El atún, en concreto, consumido en su justa medida nos aporta los siguientes beneficios:

Protege el corazón y todo el sistema cardiovascular.

Previene la acumulación del colesterol HDL, conocido como colesterol malo.

Protege la piel y la vista.

Ralentiza el deterioro cognitivo.

Mejora el estado de ánimo.

La caballa o el boquerón, por ejemplo, son especies de pescado azul muy saludables y menos propensas a contener un alto nivel de mercurio.