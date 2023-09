Entera, semidesnatada o desnatada: ¿qué leche recomiendan los nutricionistas?

La leche es un alimento que siempre se añade al carro de la compra cuando vamos al supermercado. Aunque muchas veces entra la duda de si comprar leche entera, semidesnatada o desnatada. De hecho, muchas personas se deciden por la desnatada porque se cree que es más saludable y piensan que la entera hace que engordemos más, al tener más grasa.

Este pensamiento tiene algo de cierto, y es que es verdad que la leche desnatada hace que las personas que las consumen engorden menos, pues tiene menos calorías, pero no es más saludable porque aporta muy pocos nutrientes de calidad.

Cuenta Laura Llorente, nutricionista del Centro Aleris, al Diario El Español, que "antes se decía a todos los pacientes que querían perder peso o que tenían enfermedades cardiovasculares que retiraran el consumo de lácteos enteros y lo sustituyese por desnatados" pero que ahora "la evidencia científica no dice lo mismo".

Es cierto que la leche entera tiene más materia grasa, pero la diferencia con la desnatada no es tan grande como para que nos preocupe. Además, le explica la nutricionista al citado medio que eliminando la grasa de la leche entera también se dejan de consumir las vitaminas que esta aporta.

Por lo que, de manera general, es más recomendable consumir leche entera que desnatada, aunque hay casos concretos en los que es más recomendable inclinarse por la segunda opción. Por ejemplo, las personas que sufran obesidad o hipercolesterolemia es mejor dejen la leche entera a un lado.

Siguiendo con los casos concretos, la nutricionista recomienda que si, por ejemplo un niño se bebe un vaso de leche por la mañana antes de ir al colegio, es recomendable que sea entera o semidesnatada, pues le saciará durante más horas.

La leche, un alimento no tan esencial como se cree

Laura Llorente, nutricionista del Centro Aleris, también cuenta en El Español que se puede prescindir de los lácteos en nuestra alimentación. "Es un alimento que tenemos a nuestro alcance, pero no debe formar parte de nuestra alimentación diaria de forma obligatoria", señala la experta.

Según la especialista, no consumir este tipo de alimentos no hará que suframos un déficit, y es que cuenta que son una "opción" para la población, pero "no son productos imprescindibles".

No necesariamente las personas debemos adquirir el calcio de la leche, cuenta, y apunta otras opciones como "el pescado azul, el sésamo, las almendras, las espinacas o las bebidas de soja". En el caso de las personas veganas, indica que no tienen necesidad de tomar con suplementos el calcio que dejarán de consumir por la leche.