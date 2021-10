Grupos de alimentos bajos en hierro

¿Qué relación existe entre la anemia y la hemocromatosis? Aparentemente, suenan como si fueran dos enfermedades completamente diferentes, pero las une un mineral común llamado hierro. La anemia suele ser la más común de las dos dolencias entre las personas debido a la deficiencia de hierro. Pero la hemocromatosis es, en cambio, consecuencia de un exceso de hierro en el organismo, que resulta tóxico y patológico.

Una acumulación de hierro puede ser tóxica y acelerar el proceso de envejecimiento celular, además de alterar la funcionalidad de distintos órganos, como el hígado, los riñones o el corazón. En estos casos, el tratamiento médico es de primer orden, y el cuidado de la dieta es esencial.

Desde el punto de vista clínico, se describen dos tipos de sobrecarga de hierro: una primaria y otra secundaria.

La sobrecarga de hierro primaria es consecuencia de una enfermedad congénita o hereditaria, la hemocromatosis, por defecto de un gen (HFE) que regula la correcta absorción del hierro a nivel orgánico. En consecuencia, se acumula el mineral tanto en la sangre como en distintos órganos vitales, lo que compromete su funcionalidad y capacidad.

La sobrecarga de hierro secundaria sucede cuando, por diversas circunstancias, una persona requiere transfusiones periódicas de sangre. Como el organismo no cuenta con un mecanismo para eliminar hierro de forma fisiológica (salvo la menstruación, en el caso de las mujeres), éste se acumula en los órganos a medida que se avanza en las transfusiones.

El tratamiento para las personas con hemocromatosis de origen hereditario consiste en extraerles sangre, conocido cono flebotomía. La flebotomía es un tratamiento muy sencillo y eficaz si se instaura de forma precoz, es decir, cuando la persona tiene una sobrecarga de hierro pero todavía no es lo suficientemente grande como para causar daño orgánico. Esta persona continuará absorbiendo grandes cantidades de hierro, pero ya no desarrollará enfermedades como la diabetes.

Otra de las técnicas para bajar tus niveles de hierro en el cuerpo es emprender cambios en tu dieta.Y, como en casi todos los planos de la salud, la alimentación tiene mucho que decir. Si algunos alimentos pueden convertirse en enemigos en este caso, como las carnes rojas, los cereales o el alcohol (por el daño hepático); otros, pueden ser grandes aliados.

Los siguientes alimentos carecen de hierro o su cantidad es mínima, por lo que podrán elaborar su propia dieta, con gran variedad de alimentos y contrarrestar la presencia de este mineral.

Grupo de alimentos bajos en hierro

1. Alimentos ricos en calcio

El calcio hace que el cuerpo no absorba bien el hierro, por lo que combinar alimentos ricos en calcio en las principales comidas, sobre todo si hay alguno que contenga hierro, ayudará a controlarlo. Algunos de los más recomendables son los lácteos, el tofu, pescados como el salmón o las sardinas, y las almendras.

2. Alimentos ricos en fitatos y oxalatos

Este grupo de alimentos engloba las frutas, las verduras y los cereales integrales. Los fitatos y oxalatos tienen la capacidad de inhibir la absorción del hierro y de otros minerales. Algunos ejemplos de alimentos bajos en hierro que contienen estas sustancias son las verduras de hoja verde, la remolacha, el trigo integral, la soja, los frutos secos, como las nueces y las almendras, o los guisantes.

3. Alimentos ricos en taninos

Vegetales como las espinacas, las pasas, los caquis, las granadas y la manzana verde tienen un alto contenido en taninos. También están presentes en bebidas como el té o el café. Por ello, es una buena idea tomar té o café en el desayuno o después de las principales comidas para bloquear la absorción del hierro.

4. Alimentos ricos en vitamina C

Como ya hemos dicho, la vitamina C ayuda a que el hierro no hemo de los vegetales se absorba. Por ello, si se quiere evitar la absorción del hierro, lo mejor es tomarla entre horas y sin acompañarla de alimentos con alto contenido en hierro. Los cítricos (naranjas, mandarinas, pomelos o kiwis) son un ejemplo de frutas ricas en vitamina C. También tienen mucha vitamina C las fresas y la piña.