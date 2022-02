Guía para aprovechar y conservar las 'sobras' de comida

Generalmente, cuando tenemos dudas acerca de las cantidades para realizar un plato, somos generosos. En otras ocasiones, deliberadamente hacemos comida con el objetivo de que sobre. Sea como sea, esto está muy bien si después sabemos gestionar esas sobras para que no terminen desaprovechadas.Y aquí es dónde surgen las dudas. ¿Qué hacer con las sobras? A veces no para no tirarlas y aprovecharlas utilizando nuestra imaginación para darles una segunda vida o usarlas en otras recetas o comidas. En resumen, saber aprovechar los restos no es solo una obligación: es un arte de 'reciclaje' necesario. Te contamos cómo conservarlas y algunos trucos para aprovecharlas al completo o, al menos, algunos de sus ingredientes.

REGLAS BÁSICAS

En primer lugar, hay tres leyes fundamentales que no debes olvidar cuando tengas sobras de comida: tapar, enfriar y refrigerar. Nunca dejes las sobras de un guiso o una receta sin tapar y a temperatura ambiente tras una comida. Tápalas bien, déjalas enfriar para meterlas cuanto antes en la nevera.