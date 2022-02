Los alimentos saludables más saciantes para hacer dieta y no pasar hambre

Adelgazar es, para muchos, sinónimo de sufrir y esa es la razón por la que no siempre se consigue. Por ello, hacer dieta y no pasar hambre es uno de los deseos más perseguidos para todos los que se embarcan en el proceso de perder peso. Las dietas restrictivas derivan, en ocasiones, en caer en trampas de cometer algún que otro 'pecado' o picar entre horas. Esto debe evitarse a toda costa pero, en el caso de caer en las trampas, al menos que sea de manera saludable y no arruine todo el esfuerzo. Existen los 'snacks' saludables pero lo más efectivo, sin duda, es llevar a cabo una dieta con alimentos saciantes y que nos gusten. De esta manera, comer alimentos saludables y hacer deporte dejará de ser una imposición y podremos incorporarlo a nuestro estilo de vida rutinario. Aquí os dejamos una lista con los alimentos más saciantes que te harán más sencillo este camino.

LISTA ALIMENTOS SACIANTES PARA INCLUIR EN LA DIETA

LEGUMBRES

Garbanzos, alubias y lentejas son alimentos muy equilibrados nutricionalmente y que quitan el hambre. Las legumbres son buena fuente de fibra y facilitan la saciedad al incentivar la liberación de hormonas que calman el hambre y también, porque reduce el índice glucémico de lo que comemos y retrasa la digestión.

QUESO QUARK

El queso, en general, es un alimento rico en proteínas y vitaminas esenciales que debemos incluir en nuestra dieta. Pero tienes que saber que dependiendo de qué tipo incorpores, deberás hacerlo de manera más o menos frecuente.

En este sentido,el queso quark cuenta on un alto contenido en proteínas y son bajos en calorías y sal. Son perfectos para tomarlos como snack pre o post entreno, para las cenas, se pueden añadir en las ensaladas o tomarlos solos en el postre acompañados de fruta, frutos secos o semillas. En este sentido, el queso de este tipo es una alternativa más que saludable, ya que es muy saciante.

PATATAS COCIDAS

No todas la patatas sacian igual. La diferencia no está solo en la energía que te aportan, sino que el modo de cocinarlas cambia su poder saciante: no es lo mismo que sean patatas cocidas que fritas. El motivo: su índice glucémico varía y sus carbohidratos se comportan o bien como los de absorción rápida o como hidratos "lentos".

Según varios estudios, el alimento con mayor poder saciante es la patata hervida. La patata hervida es siete veces más saciante por ejemplo que consumir las mismas calorías en forma de cruasán o de pastel.

FRUTOS SECOS

prevención de las enfermedades cardiovasculares, pues ayudan a reducir el nivel de colesterol en sangre. Además, son ricos en vitaminas, especialmente vitamina E y algunas propiedades antioxidantes. Los frutos secos aportan múltiples beneficios para la salud, pudiendo catalogarse como ''superalimentos''Por su perfil de grasas, los frutos secos poseen efectos probados sobre la, pues ayudan a reducir el nivel de colesterol en sangre. Además, son ricos en vitaminas, especialmente vitamina E y algunas vitaminas del grupo B, minerales y otros fitonutrientes con Su consumo incrementa la secreción de colecistoquinina, una potente hormona que señaliza saciedad en el cerebro y nos mantiene sin hambre por más tiempo. Dado que ésta hormona se libera en respuesta a la llegada de grasas al intestino, todos los frutos secos podrían tener semejantes propiedades.

AVENA

La avena es un alimento de absorción lenta, bajo en calorías y que contiene fibra soluble. Además, es de los más ricos en contenido proteico. Es un alimento muy utilizado por deportistas y personas que quieren perder peso, porque aporta energía durante más tiempo, al provocar que el digestión se realice más despacio de lo normal.

MANZANA

La manzana es una de las frutas que más ayudan a controlar nuestro nivel de saciedad gracias a la pectina que contienen, y su bajo contenido calórico (unas 50 calorías por manzana). La textura de la manzana y las veces que la masticamos tienen mucho que ver con la sensación de hambre. Otro factor positivo de esta fruta es que tiene alto porcentaje en agua.

QUINOA

La quinoa ofrece una considerable cantidad de proteínas y fibra así como un mínimo de grasas que contribuyen a reducir péptidos que señalizan el hambre como la grelina y elevar aquellos que dan saciedad. Por su contenido en hidratos de carbono de lenta absorción, la quinoa también es un aliemnto óptimo para ayudar a que la sensación de apetito desaparezca durante más tiempo. Además, la quinoa tiene un alto porcentaje de fibra (casi un 30 %).