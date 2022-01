Investigadoras sevillanas encuentran una fórmula completamente natural para comer sin engordar

La fórmula para comer sin engordar es uno de los santos griales que la mayoría de la población quisiera encontrar a lo largo de su vida. Comer sin pensar en calorías, problemas de salud o dietas restrictivas que nunca funcionan. Y es que parece que, detrás de este milagro, no hay ciencia y depende de otros muchos factores que se escapan de nuestro control. Pues bien, esto podría hacerse realidad gracias al trabajo de cuatro investigadoras de la Universidad de Sevilla. ¿El antídoto? El hidroxitirisol, un antioxidante presente en el olivo, y la hoja del aloe.

Se trata de un preparado a base de estas plantas que permite comer sin engordar. Esta combinación permite comer sin que las grasas acumuladas generen consecuencias nocivas para la salud cuando se produce la ingesta y, además, es capaz de prevenir el sobrepeso, la hiperglucemia y la hipercolesterolemia, reduciendo en consecuencia el riesgo cardiovascular.

FÓRMULA CONJUNTA QUE MULTIPLICA LOS BENEFICIOS

La eficacia de estos dos elementos de origen natural para combatir los cambios de peso ya se conocían. Pero se habían expuesto de manera separada, nunca como fórmula conjunta. Ángeles Fernández Arche, de la facultad de Farmacia de Sevilla, Dolores García Jiménez, Rocío de la Puerta Vázquez y Ana María Quílez Guerrero, son las cuatro mujeres que han liderado esta investigación.

"Muchas publicaciones confirman que tienen efectos beneficiosos en el sobrepeso, la diabetes tipo2 o la hipercolesterolemia, pero lo que hemos ensayado es la asociación de los dos", ha explicado Ángeles Fernández Arche, directora del estudio, a Canal Sur Radio.

Por un lado, el gel de aloe (estudio hecho con la empresa Veracetics) es una parte de la hoja del 'aloe barbadensis', cuya parénquima central contiene sobre todo agua y componentes polisacarídicos. Tiene una gran capacidad para reducir el peso y también sirve para mejorar disfunciones metabólicas asociadas a la obesidad como es el colesterol y la glucosa.

El hidroxitirisol es un componente del olivo, con un alto poder antioxidante, considerado responsable de gran parte de los efectos saludables del aceite de oliva virgen, activo antiinflamatorio, antitrombótico, antimicrobiano y antienvejecimiento.

PROBADO EN RATONES

El preparado desarrollado por las cuatro investigadoras sevillanas ha sido testado con éxito en ratones de laboratorio. A unos roedores se les administró una dieta alta en grasas saturadas para elevar la glucosa y el colesterol, y a los otros se les administro la misma dieta, pero suplementada con el producto.

Tras ocho semanas, se comprobó que los ratones no habían engordado y habían reducido significativamente sus niveles de colesterol y glucosa en sangre. Este resultado, sin embargo, no se obtuvo en los roedores a los que no se les administró el preparado.

Por el momento la fórmula ha sido patentada solo en animales, pero las investigadoras esperan que la fórmula despierte interés de expertos en el campo de la nutrición e incluso de la investigación y pueda llevarse a término para el uso humano.