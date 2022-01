El alimento que te ayuda a adelgazar y que se ha convertido en un reclamo en los restaurantes

Todo sabemos que bajar de peso no es una tarea sencilla. Requiere de esfuerzo e implicación y hacer dieta, y no saltársela, se convierte en una tarea incluso más compleja. Renunciar a caprichos y, sobre todo, dejar de salir a cenar con amigos a tus restaurantes preferidos, es una tentación a la que pocos se resisten. Pero tenemos buenas noticias. La primera es que hacer dieta no significa pasar hambre; y la segunda tiene que ver con los superalimentos, una tendencia healthy cuya popularidad no deja de crecer. Son una fuente de nutrientes a la que podemos recurrir en nuestro día a día y que, además, pueden resultar deliciosos y te ayudan a adelgazar . Entre ellos, existe uno que es la nueva fiebre de muchos restaurantes: el kimchi.

Se trata de un alimento tradicional coreano que cada vez es más común verlo en nuestro país -de hecho ya forma parte de sopas, ensaladas, arroces o pastas en algunos restaurantes- y que cuenta con infinitas propiedades. La base del kimchi son vegetales (repollo, rábanos, zanahoria, berenjenas, ajo y jengibre, entre otros) salados y fermentados. Además, es de origen 100% vegetal.

Este tipo de alimentos probióticos cuentan en su composición microorganismos vivos que son capaces de actuar desde nuestro intestino y nos aportan toda una serie de beneficios muy interesantes para nuestro cuerpo. Te contamos cuáles:

BENEFICIOS DEL KIMCHI

-Combate la obesidad y ayuda a adelgazar: Una porción de 150 gramos de kimchi solo contiene 23 calorías, 2 gramos de fibra, 2 de proteínas, vitaminas C, K, B12 y 34 aminoácidos. Además, es un alimento saciante y bajo en calorías.

-Gran fuente de fibra, antioxidantes y polifenoles: Los ingredientes base del kimchi son la col, el jengibre y el ajo, y todos ellos cuentan con unas propiedades fantásticas que combinadas logran hacer sinergia y aumentar su valor nutricional. Todos estos componentes ayudan a fortalecer el sistema inmune.

-Ayuda a mejorar el tránsito intestinal: Entre sus propiedades también destaca la de ser excelente como remedio contra el estreñimiento, además de ayudarnos a depurar y limpiar nuestros intestinos gracias al ácido láctico.

-Propiedades antienvejecimiento: La bacteria Lactobacillus incrementa la capacidad del sistema inmunológico, contribuye a reducir la producción de radicales libres y aumentar las actividades de enzimas antioxidantes y puede ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento mediante la regulación del proceso inflamatorio.

-Regular el colesterol: Al ser el ajo uno de sus ingredientes principales, el kimchi cuenta con una gran cantidad de alicina en su composición, la cual ha demostrado ser muy eficaz a la hora de regular los niveles de colesterol en sangre.