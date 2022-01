¿Tienes hambre a todas horas? Estas son las causas del apetito constante

Seguro que no es la primera vez que has escuchado, o incluso experimentado, la sensación de 'hambre a todas horas'. Comes, y no poco, y aun así el estímulo no desaparece. Pues bien, debes saber que no eres el único y que su explicación no tiene origen en una sola causa. Pueden ir desde una rara enfermedad hormonal hasta causas emocionales o psicológicas. Te contamos cuáles.

Hambre física vs hambre emocional

El hambre físico está provocado por un proceso interno, que se origina por la rotura del equilibrio homeostático, ante la necesidad de nutrirnos en ese momento. Sin embargo cuando aparece el hambre emocional, no hay necesidad real de alimentarnos, y son nuestras emociones las que toman el control.