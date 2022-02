¿Cuánto tiempo puedes comer un alimento una vez descongelado?

La refrigeración y los métodos adecuados de conservación de un alimento, son imprescindibles para no sufrir una intoxicación alimentaria. La reproducción de microorganismos patógenos es un riesgo si estas pautas no se hacen de una manera adecuada. Una de las preguntas más frecuentes en este aspecto es cuánto dura en buen estado un alimento descongelado. La respuesta es que depende de muchas variables, pero la temperatura de congelación no mata microorganismos, solo detiene el crecimiento, por lo que al descongelar es cuando retoman la actividad de multiplicación. Aquí es cuando se deben tener en cuenta los aspectos de su deterioro.

La respuesta,además, es que su caducidad depende de muchas variables, no se le suma el tiempo que ha estado congelada, no se mantiene la fecha que tenía antes de congelarla, y mejor no volver a congelarla (a no ser que la cocines previamente). En el caso de la carne, una vez se congela y se descongela se deteriora más rápido que la carne que nunca se congeló. Los cortes enteros de carne (chuletas, rosbif) pueden utilizarse dentro de los 3 a 5 días si se mantienen en el refrigerador.

Si queremos aumentar aún más su vida útil, podemos cocinarlo y refrigerarlo más tarde, aunque nunca más de tres días, o incluso volver a congelarlo. Lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es volver a congelarlo una vez que se ha descongelado porque las membranas celulares se han roto en el proceso de congelación y descongelación.

Como consecuencia de ello, pierden a todo velocidad buena parte de su sabor, textura y propiedades nutritivas. Y la rotura de esas membranas facilita la proliferación de gérmenes y bacterias. Lo ideal es descongelar en el frigorífico un día antes. Es una descongelación lenta y va a preservar perfectamente las propiedades sensoriales del alimento.

¿Cómo descongelar un alimento de manera segura?

Hay cuatro formas básicas de descongelar: en el frigorífico, en agua fría, al baño maría o en el microondas. Pero ten en cuenta que las verduras se pueden usar directamente congeladas, y también algunos precocinados como los calamares o croquetas, por ejemplo.

Intentar evitar descongelar a temperatura ambiente, ya que el alimento puede entrar rápidamente en contacto con los gérmenes. Es precisamente por esta razón por lo que debemos prestar especial atención durante la descongelación, pues se produce una pérdida de agua rica en nutrientes que conforma un excelente caldo de cultivo para la proliferación de microorganismos. Con lo cual, es de vital importancia que este procedimiento de descongelación se realice en la nevera.

Si los alimentos frescos, una vez descongelados, se cocinan a más de 70 ºC, pueden congelarse de nuevo.