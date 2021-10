¿Qué activos presentes en los cosméticos puedes usar y cuáles debes evitar durante el embarazo?

Los meses de gestación son una etapa de cambios y adaptación que van más allá de lo puramente físico u hormonal. La futura mamá debe hacer cambios importantes en su estilo de vida y en sus hábitos para adaptarse a las condiciones especiales propias de este período y que el desarrollo del bebé sea óptimo. Los primeros retoques suelen venir de la mano de la dieta: el médico prescribe una lista de alimentos a evitar. Después se valoran ciertas vitaminas prenatales y se dan pautas de ejercicio adecuadas. Sin embargo, muchas veces los profesionales obvian el posible uso de productos cosméticos y tratamientos que la madre gestante se aplica para contrarestar los efectos del embarazo sobre la piel, y cuyos ingredientes pueden estar contraindicados para el embarazo.

Hay ciertos ingredientes presentes en muchas cremas y tratamientos para la piel que no debes usar si estás embarazada ya que pueden atravesar la placenta y llegar al feto produciendo malformaciones congénitas. Por tanto hay que tener mucho ojo a la hora de utilizar algunos cosméticos que siendo básicos y seguros en una rutina diaria del cuidado de la piel, no lo son cuando estás embarazada. Eso no quiere decir que durante esta etapa te olvides de cuidarte y seguir una rutina de belleza, pero debes saber que cosméticos son los adecuados y seguros. A continuación indicamos cuáles sí y cuáles debes meter en la lista negra hasta que llegue el bebé.

COMPUESTOS A EVITAR EN COSMÉTICOS

1. RETINOL Y DERIVADOS (ácido retinoico, retinaldehido, tretinoina..)

El retinol y sus derivados, es un activo muy común en muchas cremas antiedad, su función es actuar contra las arrugas, las manchas, las pieles apagadas y las pieles acneicas, por eso puedes encontrarlo en multitud de cremas antienvejecimiento y antiacné del mercado. Sin embargo, el retinol a altas dosis es teratogénico y puede producir malformaciones en el feto, así que ten precaución y deja de usar cremas que contengan este ingrediente durante el embarazo.

El ácido retinoico, retinol, tretinoína, presentes en tratamientos antiacné vía tópica, también están contraindicados durante el embarazo. Tampoco podemos olvidarnos de que los retinoides orales también están prohibidos en el embarazo.

2. CAFEÍNA PRESENTE EN ANTICELULÍTICOS

Si bien usar cremas contra la celulitis puede resultar tentador durante el embarazo, su contenido en cafeína, clave para la acción lipolítica a la hora de quemar grasas, y el poder de penetración de sus ingredientes los convierte en productos poco aconsejables durante la gestación. Estarían en la primera categoría de cosméticos prohibidos. Está contraindicada en el embarazo por la facilidad de esta sustancia para atravesar la placenta en el embarazo y pasar a la leche materna durante la lactancia.

Evita también los anticelulíticos en forma de parches transdérmicos, ya que su penetración es mayor, pueden pasar a la sangre y hay más riesgo de que los los activos pasen a la placenta.

3. ACEITES ESENCIALES EN COSMÉTICA

El cuidado de la piel a base de aceites esenciales está muy de moda pero no se deben utilizar durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre, pues los aceites esenciales pueden pasar al torrente sanguíneo y atravesar la placenta dañando al feto y también pueden pasar a la leche materna. El consejo es evitarlos de manera total durante todo el embarazo e incluso durante la lactancia.

Recuerda que no son lo mismo los aceites esenciales que los aceites vegetales. Durante el embarazo se pueden usar gran variedad de aceites vegetales como el aceite de rosa de mosqueta, el aceite de almendras dulces, el aceite de oliva, aceite de argán, aceite de caléndula, etc. Estos aceites son excelentes para la regeneración de la piel, aportan nutrición y elasticidad, con lo cual son ideales para prevenir y tratar las estrías y las grietas del pezón.

4.COSMÉTICOS CONTRA EL ACNÉ

Aunque el acné sea uno de los cambios hormonales frecuentes en el embarazo, el uso de productos específicos para combatirlo está contraindicado, sean más o menos agresivos. Son especialmente utilizados por su poder regenerador y antibacteriano.

Estos cosméticos y tratamientos suelen contener peróxido de benzoilo (tóxico para el embrión); ácido salicílico, presente en cremas, toallitas y geles limpiadores comunes; hidrocortisona, en una categoría intermedia de riesgo, y, por supuesto, los famosos tratamientos para el acné severo a base de isotretinoína, totalmente contraindicados en caso de embarazo.

5.MINOXIDIL EN TRATAMIENTOS DE CAÍDA CAPILAR

El minoxidil vía tópica, usado como tratamiento anticaída del cabello, a pesar de que tiene una absorción percutánea mínima, se debe evitar durante el embarazo y durante la lactancia. El dermatólogo debe valorar su uso en pacientes seleccionados cuando el beneficio sea mayor que el riesgo.

6. ÁCIDO SALICÍLICO EN TRATAMIENTOS CUTÁNEOS

El ácido salicílico tópico es un agente queratolítico que se encuentra en muchas productos para el tratamiento de enfermedades descamativas como la psoriasis o la caspa, tratamientos para el acné y para pieles con manchas, tratamientos contra las verrugas, durezas y callos, etc. Así que atenta si tienes que tratar alguna de estas alteraciones porque el ácido salicílico se puede absorber de manera sistémica, por lo que no se debe utilizar durante el embarazo ni durante la lactancia, ya que su seguridad no ha sido establecida.

7.SALES DE ALUMINIO EN DESODORANTES

Los desodorantes tampoco se libran de la criba. Los metales pesados, como las sales de aluminio (muy utilizadas en los productos contra el mal olor), pueden afectar al sistema nervioso del bebé o incluso acarrear malformaciones.

ACTIVOS QUE SÍ PUEDEN USARSE

1.Vitamina C

Tiene un efecto despigmentante para suavizar los cloasmas del embarazo, y además de refuerza la protección solar. Unifica, también, el tono de la piel y nos protege ante los radicales libres. Es un activo antioxidante, por lo que reduce visiblemente los signos del envejecimiento.

2.Ácido hialurónico

Para los desequilibrios en la piel, deshidratación, sensibilidad e incluso acné que conllevan los cambios hormonales, el ácido hialurónico se convierte en un activo indispensable

3.Ácido glicólico:

Este alfa-hidroxiácido (AHA) prácticamente no se absorbe a través de la piel cuando lo aplicamos en forma de crema o gel, por lo que se considera un producto seguro durante el embarazo. Además, resulta un exfoliante más compatible con el embarazo que el salicílico que, al eliminar las células muertas y descongestionar los poros, ayuda a la piel con tendencia acnéica.

4.Ácido azelaico

Es un principio activo utilizado en dermatología para tratar acné, rosácea e incluso como despigmentante. Dado que la mayor parte del producto se queda en la epidermis y la absorción es mínima está catalogado como seguro durante el embarazo

5.Niacinamida

Se trata de un activo antiedad de perfil seguro y compatible durante el embarazo, que posee además efectos calmantes y antimanchas.