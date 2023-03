Se amplia la alerta en marcas de aceites adulterados en Extremadura y Andalucía

El aceite de oliva adulterado ha sido objeto de una alerta alimentaria en España debido a la presencia la venta de productos fraudulentos que contienen mezclas de aceites de baja calidad y otras sustancias que no deberían estar presentes en la fabricación de aceites de calidad. Los aceites implicados en esta alerta proceden de Extremadura y Andalucía. Hasta ahora, las marcas implicadas eran 11, pero ahora se han añadido nuevas marcas afectadas por esta práctica fraudulenta. Las autoridades están trabajando para identificar a los fabricantes y distribuidores de estos productos fraudulentos que atentan contra la salud pública. Las nuevas marcas que la autoridad ha ordenado retirar de la comercialización son Los Milagros y Almazara Fernández.

Los aceite se comercializaban en garrafas de 5 litros en mercadillos, locales y gasolineras en Extremadura y Andalucía, avanza la organización facua.org. La Junta de Extremadura decidió tomar medidas después de recibir los resultados de los primeros análisis realizados por el laboratorio Agroalimentario de Extremadura, que confirman que ciertas marcas de aceite de oliva han mezclado aceite lampante con otros refinados no aptos para el consumo.

Como medida, la Consejería de Extremadura ha inmovilizado un total de 20.000 litros de aceite pertenecientes a las trece marcas identificadas en la alerta alimentaria por contener aceite de oliva adulterado. Además, en uno de los casos se ha detectado que el aceite no era apto para el consumo humano, por lo que se ha notificado al menos un posible delito contra la salud pública. Este aceite contiene aceite lampante, no apto para consumo humano, vendido bajo la marca "La Campiña de Andalucía".

Asimismo, el Gobierno de Extremadura ha afirmado que hasta ahora no se han reportado casos de personas afectadas no se han registrado intoxicaciones como resultado del consumo de estos productos. Sin embargo, se ha confirmado que las trece marcas de aceite de oliva adulterado no cumplen con los requisitos de calidad que figuran en su etiquetado, y que en realidad se trata de productos de menor calidad. Es importante que los consumidores estén alerta y verifiquen la autenticidad de los productos antes de comprarlos, especialmente en el caso de productos alimentarios que pueden afectar la salud.

Por otro lado, la semana pasada, las autoridades sanitarias de Andalucía alertaron a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) sobre la distribución de aceite envasado por empresas que no contaban con el número de registro sanitario requerido. Estas empresas se encontraban fuera del control oficial y estaban distribuyendo el aceite en la Comunidad Autónoma de Extremadura, lo que provocó una alerta alimentaria.

Aceite lampante riesgos El aceite de oliva lampante es considerado como una variedad de menor calidad en comparación con otras, y no es apto para el consumo humano. Este tipo de aceite se destina a la refinación para su uso industrial. Puede ser lampante debido a diversos factores como problemas en la recolección de las aceitunas, recogida del suelo o su madurez. Además, un aceite lampante también puede ser aquel que, aunque ha pasado el proceso de elaboración, no cumple con los estándares de calidad adecuados para su consumo debido a la deficiencia en el proceso de elaboración, lo que se refleja en su nivel de acidez o en otros parámetros que no son recomendables para su ingesta. Sin embargo, esto no implica que ingerirlo sea peligroso. Lo que sucede es que no cumple con la normativa europea, por lo que su comercialización está prohibida

TODAS LAS MARCAS AFECTADAS

Acebuche

Virgen del Guadiana

Cortijo del Oro

La Campiña de Andalucía

Galiaceite 2022

La Abadía

Villa de Jerez

Don Jaén Aceite 2019

Imperio Andaluz

La Esmeralda

Vareado

Los Milagros

Almazara Fernández