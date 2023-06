¿Se debe lavar el pollo crudo antes de cocinarlo?

Todo el mundo tiene sus propias recetas y trucos cuando se trata de cocinar. Sin embargo, algunas prácticas que pueden parecer en un primer momento de sentido común o higiénicas pueden ser en realidad un tanto peligrosas. Una de ellas es lavar el pollo crudo.

Estos son los motivos por los que no debes lavar la carne de pollo

Aunque lavar el pollo antes de cocinarlo no se hace en todas las cocinas, aquellos que sí lo hacen deben saber que pueden estar aumentando el riesgo de padecer una intoxicación alimentaria.

Esto se debe a que la carne de pollo puede tiene más posibilidades de estar contaminada con bacterias Campylobacter y en ocasiones con Salmonella y Clostridium perfringens. Esto se debe también a que en los animales la mayor parte de microorganismos se encuentran en las vísceras, pero en el caso de animales pequeños como el pollo hay más posibilidades de que estas pasen a la carne.

Lavar el pollo crudo puede hacer que estas bacterias se propaguen por la cocina, el fregadero en el que se haya lavado, la tabla de cortar o las zonas colindantes; aumentando así el riesgo de contaminación cruzada a través de superficies y otros elementos, que pueden provocar una intoxicación alimentaria en los comensales. Además, la carne de pollo ya está lista para ser cocinada, no necesita ser lavada.

Para evitar problemas con estos microorganismos la solución más eficaz es cocinar el pollo de la forma adecuada, puesto que la gran parte de las bacterias nombradas anteriormente mueren con el calor.

Otras cosas a tener en cuenta cuando se maneja el pollo crudo

Cuando vayamos a cocinar pollo se recomienda tenerlo bien aislado en la nevera, asegurándonos que su envase no deja escapar el jugo de la carne y así no contamine otros alimentos que puedan estar cerca. También se recomienda tener una tabla de cortar para manipular únicamente esta carne y no colocar otros alimentos frescos en el mismo plato o tabla en la que se ha manipulado o hay pollo crudo.

También es importante lavarse bien las manos después de haber tocado el pollo crudo, para ello solo se necesita agua y jabón.