¿Es recomendable realizar ayuno intermitente?

Es cierto que cada vez existen más estudios que hablan de los beneficios de esta práctica como, por ejemplo, que mejoran estados de inflamación, lo que provoca la disminución en el desarrollo de algunos tipos de cánceres y, por tanto, se aumenta la longevidad. Y además, incluso, se asocia al aumento de la energía y del estado de ánimo.

Hemos querido conocer qué tipos hay, si cualquier persona puede realizar ayuno intermitente y qué beneficios aporta de la mano de la dietista y nutricionista Sandra Moñino, experta en inflamación, autora del best seller Adiós a la inflamación.

–¿En qué consiste el ayuno intermitente?

El ayuno consiste en no comer durante un determinado espacio de tiempo y fuera de esa "ventana de ayuno", comer con normalidad.

Hay diferentes tipos de ayuno según las horas que hagamos. El ayuno "natural" y que todos deberíamos seguir es el de 12 horas, que se debería de hacer por las noches desde que terminamos de cenar hasta que iniciamos la primera comida del día siguiente. Es un ayuno necesario para nuestro cuerpo ya que nuestro organismo lo necesita para recuperarse de las digestiones y realizar otros procesos de desintoxicación, que por ejemplo realiza nuestro hígado.

El siguiente sería el ayuno de 14 horas, que yo lo denomino "el ayuno en proceso de progresión" hacia el de 16/8, que es el más conocido. Y luego estaría el de 18 horas, y el de 24 horas; incluso está el de 48 horas.

–¿Hay diferentes tipos según las horas de ayuno? ¿Cuál es el más recomendado?

No recomiendo ninguno en especial. Es cierto que el más se realiza es el de 16 horas y es el que más beneficios se ha demostrado que tiene, pero también es verdad que esto dependerá de las cualidades de las personas, de cómo le afecte y del objetivo que tengan con ese ayuno intermitente porque muchas veces las personas hacen ese ayuno con el objetivo de perder peso y eso no es beneficioso en muchos casos.

–¿Por qué está de moda este método de alimentación?

Porque, actualmente, tendemos a cuidarnos más y queremos perder grasa. Se ha visto que si no comemos nada durante mínimo 12-14 horas nuestro organismo empieza a utilizar reservas de glucógeno y grasa que puede tener en nuestro cuerpo, entonces se puede considerar una "quema de grasa natural". Pero, es cierto que hacerlo con este objetivo al final nos puede crear una mala relación con la comida, y además si se hace con el objetivo de perder peso, cuando se pierda, se abandonará el ayuno intermitente y eso puede llevar a un efecto rebote. De ahí su fama, pero realmente el ayuno intermitente tiene muchos beneficios y lo recomiendo en el caso de que te vaya bien, es decir que esa persona se sienta cómoda haciéndolo y, sobre todo, por los beneficios que tiene a nivel de salud.

–¿Qué personas deberían realizar ayuno intermitente? ¿Hay patologías o enfermedades que podrían mejorarse con el ayuno?

Deberían realizarlo aquellas que estén capacitadas para hacerlo, que les salga de forma natural, que llegue la noche y les apetezca cenar a las 19:00 o 20:00 y hagan su desayuno, por ejemplo, a las 10:00; ahí se haría un ayuno de 14-15 horas.

Recomiendo hacerlo de forma progresiva, aumentando una hora cada semana, para que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando y al final se convierta en un estilo de vida y no en un sacrificio que se está haciendo por un objetivo estético.

Y sí, hay patologías que pueden mejorarse con el ayuno intermitente siempre que esté bien hecho y sin que nuestro cuerpo sufra –hacerlo de forma progresiva y haciéndolo sin sufrir a nivel mental ni físico– porque ello provocará un refuerzo del sistema inmunitario; nos puede ayudar a reducir los triglicéridos en sangre; nos puede mejorar la sensibilidad de resistencia a la insulina; nos puede reducir los marcadores de inflamación, e incluso puede mejorar el humor, estados de ánimo depresivos, etc. Por tanto, supondría una mejora en muchas patologías y enfermedades.

–¿Qué alimentos podemos tomar para no romper el ayuno?

Se rompe con todo el alimento que nos produzca energía. Lo único que no lo rompe es el agua y cualquier infusión, té y café, pero sin añadirle azúcar ni leche. Los edulcorantes tampoco rompen el ayuno pero no son buenos para la salud, por lo que los beneficios que puede aportar el ayuno se romperían al añadirle edulcorantes, así que no son recomendables.

–¿Qué alimentos no deben de faltar en nuestras comidas si realizamos ayuno intermitente?

Nuestras comidas deben ser variadas: no puede faltar proteína de buena calidad, no puede faltar grasas saludables, verduras o frutas. Es decir, no pueden faltar los grupos de alimentos que estamos acostumbrados a tomar y que nos benefician. Tenemos que organizarnos y asegurarnos que estamos cubriendo las necesidades nutricionales en esas horas en las que estamos comiendo para ayunar bien y sin necesidad durante esas horas.

–¿En qué circunstancias o qué tipo de personas no deben optar por hacer ayuno?

Las personas que no deberían hacer el ayuno intermitente, como hemos dicho, son las que no les vaya bien, se sientan incómodas al hacerlo y les cause ansiedad, y por tanto, puede que no sea el momento de hacerlo y puede que en otro momento de su vida sí.

A veces hacer el ayuno intermitente en personas con "ansiedad por comer" les ayuda a mejorarla porque necesitan ese espacio entre comidas que hemos visto que es beneficioso para nuestra salud física y también mental, sobre todo porque ya sabemos que existe ese eje intestino-cerebro por el que se unen.

En general, no habría problema en realizar ayuno intermitente, siempre y cuando no se tenga una patología específica, que en ese caso habría que consultar con un profesional para valorarlo.