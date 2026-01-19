Una psicóloga explica cómo abordar la atención a los pacientes tras una tragedia "Es crucial dar espacio a las emociones sin juzgarlas"

El accidente de tren de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha sido una auténtica catástrofe. La tristeza ha unido a toda la provincia y la ayuda humanitaria se ha multiplicado, sobre todo, en los pueblos y las ciudades más cercanas. Los psicólogos son claves para ayudar en todo el próceso, tanto a los familiares como a los propios afectados. Marta Martín Mazaira, psicóloga responsable de área clínica en Alan España, explica cómo se debe gestionar un suceso traumático tanto en adultos como en niños.

En primer lugar, las personas que se han visto afectadas por un suceso traumático como el que se ha experimentado en las últimas 24 horas, experimentan según la psicóloga lo que se denomina como "reacciones normales ante las situaciones anormales". Ante esto se debe entender que no existe una única forma de reaccionar. "He acompañado a personas que inmediatamente después de vivir un acontecimiento traumático experimentaban miedo intenso, mientras otras manifestaban enfado, tristeza, ira o, incluso, un bloqueo emocional tan profundo que verbalizan como no siento nada", aclara la psicóloga.

Cuáles son los síntomas que suelen aparecer en las primeras 72 horas

Dificultad para concentrarse

Pensamientos repetitivos sobre lo ocurrido

Reacciones físicas intensas (taquicardia, tensión muscular, náuseas)

Alteraciones del sueño y del apetito

Necesidad de contar lo sucedido repetidamente o, por el contrario, evitar hablar de ello

Lo que resulta crucial en esta fase inicial es dar espacio a todas estas emociones sin juzgarlas. Una persona que ha vivido o presenciado el accidente necesita tiempo para asimilar lo ocurrido antes de poder comenzar cualquier camino hacia la recuperación.

Muchas familias han perdido a allegados, bien porque han fallecido o han desaparecido. Esta es probablemente una de las situaciones más dolorosas que puede enfrentar un ser humano, y requiere distinguir entre dos experiencias distintas aunque igualmente devastadoras.

Para familiares de personas fallecidas:

El duelo por muerte traumática tiene características específicas que lo diferencian de otras pérdidas. Según indica la psicóloga este duelo suele caracterizarse por:

La ausencia de preparación: "Salió de casa esta mañana como cualquier otro día" Las imágenes intrusivas: la mente puede crear representaciones del momento del accidente que generan gran sufrimiento La culpa del superviviente: pensamientos como "debería haber cogido yo ese tren" o "¿por qué no le pedí que viajara otro día?"

Recomendaciones específicas para esta fase inicial:

Permitir la expresión del dolor: llorar, gritar, expresar enfado son manifestaciones legítimas y necesarias

llorar, gritar, expresar enfado son manifestaciones legítimas y necesarias Mantener rutinas básicas: aunque parezca imposible, comer, hidratarse y descansar (aunque sea mínimamente) es fundamental para la salud física

aunque parezca imposible, comer, hidratarse y descansar (aunque sea mínimamente) es fundamental para la salud física Aceptar ayuda práctica : delegar tareas cotidianas en personas de confianza (preparar comida, gestiones administrativas)

: delegar tareas cotidianas en personas de confianza (preparar comida, gestiones administrativas) No tomar decisiones importantes en los primeros días si es posible evitarlo

en los primeros días si es posible evitarlo Buscar apoyo psicológico especializado en duelo cuanto antes

Para familiares que no encuentran a sus allegados:

Esta situación de incertidumbre genera lo que denominamos "duelo suspendido" o "duelo ambiguo", descrito por la investigadora Pauline Boss. En estas circunstancias:

La ansiedad suele ser extremadamente elevada: el sistema nervioso está en alerta máxima constante esperando información

el sistema nervioso está en alerta máxima constante esperando información Aparece la "montaña rusa emocional" : cada llamada, cada noticia puede generar esperanza seguida inmediatamente de decepción

: cada llamada, cada noticia puede generar esperanza seguida inmediatamente de decepción El funcionamiento cognitivo se ve afectado: es normal tener dificultad para pensar con claridad, tomar decisiones o concentrarse

Estrategias de afrontamiento inmediato:

Designar un "portavoz familiar" que centralice la comunicación con autoridades para que otros familiares puedan descansar Establecer turnos si deben estar en hospitales o puntos de información Limitar la exposición a medios de comunicación: la "infoxicación" aumenta la ansiedad Practicar técnicas de anclaje al presente cuando la ansiedad sea desbordante (respiración consciente, identificar cinco cosas que ves, cuatro que tocas, tres que escuchas) Mantener contacto con la red de apoyo: no aislarse aunque el impulso sea hacerlo

Es fundamental que estas familias reciban acompañamiento psicológico especializado desde el primer momento para gestionar esta fase de espera e incertidumbre.

Cómo se aborda esta situación desde la terapia

El abordaje terapéutico debe adaptarse al momento temporal y al tipo de afectación, pero existen protocolos específicos basados en evidencia científica para intervención en crisis y trauma.

Fase 1: Intervención inmediata (primeras 48-72 horas)

En esta fase aplicamos lo que se denomina Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), que incluye:

Seguridad física y emocional: asegurar que la persona está en un entorno seguro

asegurar que la persona está en un entorno seguro Escucha activa sin juzgar: crear un espacio donde puedan expresar lo que sienten sin ser interrumpidos o minimizados

crear un espacio donde puedan expresar lo que sienten sin ser interrumpidos o minimizados Validación emocional: normalizar sus reacciones ("Es completamente comprensible que te sientas así")

normalizar sus reacciones ("Es completamente comprensible que te sientas así") Información práctica: orientar sobre recursos disponibles y qué pueden esperar en los próximos días

orientar sobre recursos disponibles y qué pueden esperar en los próximos días Conexión con red de apoyo: facilitar el contacto con familiares y seres queridos

facilitar el contacto con familiares y seres queridos Estrategias de regulación emocional básicas: técnicas de respiración, anclaje

Fase 2: Intervención temprana (primera semana - primer mes)

Aquí valoramos la evolución de los síntomas y diferenciamos entre:

Reacciones de estrés agudo normales que se van atenuando

Estrés agudo patológico que requiere intervención más estructurada

Riesgo de desarrollo de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)

En esta fase trabajamos:

Psicoeducación sobre trauma: ayudar a entender qué está pasando en su cerebro y cuerpo Regulación emocional: técnicas más elaboradas para gestionar la ansiedad y los flashbacks Recuperación de rutinas: con flexibilidad pero buscando estabilidad Procesamiento narrativo inicial: ayudar a construir un relato coherente de lo sucedido Identificación de recursos personales: fortalecer estrategias de afrontamiento

Fase 3: Intervención a medio-largo plazo (a partir del mes)

Si los síntomas persisten o se intensifican, aplicamos terapias especializadas en trauma:

Terapia Cognitivo-Conductual centrada en Trauma (TCC-T)

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): especialmente eficaz para reducir la intensidad de recuerdos traumáticos

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing): especialmente eficaz para reducir la intensidad de recuerdos traumáticos Terapia de Duelo Complicado para quienes han perdido seres queridos

para quienes han perdido seres queridos Terapia Grupal: el apoyo entre personas que han vivido experiencias similares puede ser muy reparador

Consideraciones específicas según el tipo de afectación:

Supervivientes directos: trabajar culpa del superviviente, procesamiento de imágenes traumáticas, recuperación del sentido de seguridad

trabajar culpa del superviviente, procesamiento de imágenes traumáticas, recuperación del sentido de seguridad Familiares de fallecidos : acompañamiento en duelo traumático, elaboración de la pérdida, reconstrucción de significado

: acompañamiento en duelo traumático, elaboración de la pérdida, reconstrucción de significado Testigos : procesamiento de lo presenciado, gestión de imágenes intrusivas

: procesamiento de lo presenciado, gestión de imágenes intrusivas Primeros intervinientes (sanitarios, bomberos, policías): prevención de trauma vicario, gestión del impacto emocional acumulado

Los niños también son protagonistas en estas historias y se debe tener en cuenta algunas consideraciones. Los niños menores de 6 años "hablan" a través de su comportamiento: regresiones como volver a hacerse pis, miedos nocturnos, apego extremo o juego repetitivo sobre el accidente. Esto no es preocupante, es su forma de procesar. Necesitan presencia física constante, rutinas predecibles y cero exposición a imágenes del accidente.

Los niños de 7 a 12 años harán preguntas repetitivas ("¿mamá, te puede pasar a ti también?") porque están comprendiendo que la muerte existe. Necesitan respuestas honestas pero adaptadas, validación de sus miedos sin minimizarlos, y mantener rutinas escolares. Los adolescentes pueden volverse irritables y desafiantes, o aislarse completamente: están enfrentándose por primera vez con su propia mortalidad. Lo crucial es respetar su autonomía pero mantener supervisión discreta, abrir espacios de conversación sin forzar, y estar atentos a señales de alarma como expresiones de querer hacerse daño o aislamiento total. "¿Y si mi hijo parece estar bien?"

Los síntomas en menores pueden aparecer de forma retrasada, incluso meses después. Un niño que hoy parece "no haberse enterado" puede empezar a manifestar ansiedad dentro de semanas. Por eso recomiendo evaluación profesional preventiva, aunque aparentemente "estén bien". Tres señales que requieren ayuda inmediata: cambios drásticos de comportamiento que se mantienen más de dos semanas, expresiones de querer hacerse daño, o negativa persistente a ir al colegio sin causa aparente.