Un nuevo estudio del cerebro descubre el desarrollo de la motivación y por qué dejamos todo para luego

En un reciente estudio se ha podido comprobar que lo que tenemos no es falta de interés o pereza. Si no que se trata de una cosa más compleja que, realmente, separa la acción del pensamiento. Este grupo de científicos ha podido descifrarlo y así se podrá comprendes muchos de los trastornos mentales actuales.

Se trata de una investigación publicada en Current Biology y está liderada por Ken-Ichi Amenori. Este pertenece al Instituto para el Estudio Avanzado de la Biología Humana en la Universidad de Kioto. Se ha identificado que un circuito cerebral actúa como un auténtico freno interno.

Este circuito conecta el estriado ventral con el pálido ventral y el resultado es que parece que impide que se inicie una acción cuando el contexto anticipa incomodidad o esfuerzo. Da igual, que la recompensa esté clara. Esto se llevó a cabo con monos entrenados con tareas difíciles para restaurar la voluntad de actuar, sin alterar su valoración del objetivo final.

Los mismos investigadores trabajaron con macacos que fueron entrenados para desarrollar varios tipos de tareas. Una de ellas solo estaba basada en recompensas y que combinaba tanto recompensa como un castigo leve. Por ejemplo, una ráfaga de aire en la cara.

El resultado es que mucho de los animales optaban por no actuar. Sin embargo, si se aplicaba una técnica llamada quimiogenética que permitía silencia temporalmente las conexiones neuronales específicas, se desactivó esa conexión y, por lo tanto, los monos se volvían más participativos.

Como observación de este proceso, las conclusiones a las que han llegado los investigadores es que el estriado ventral es capaz de actuar ante señales anticipadas de malestar. Cuando se conecta con el pálido ventral que tiene como tarea activar conductas dirigidas a un objetivo, el estriado se bloquea y paraliza el inicio del comportamiento. Esto no se debe traducir como que no valora la meta, sino que anticipa sufrimiento en el primer paso.

Esta actividad cerebral se registró con electrodos y funcionaba porque a través de las señales en tareas incómodas, la actividad del estriado ventral aumentaba rápidamente. Al mismo tiempo, el pálido ventral disminuía lentamente, traduciéndose como una parálisis en la forma de llevar a cabo la acción. Sin duda, se trata de una forma de protección que tiene el cerebro ante algo dañino.

Actualmente, para fomentar la motivación, la sociedad en respuesta aumenta el atractivo de la meta o añade incentivos. El problema es que todo esto pasa antes que nos demos cuenta y, por lo tanto, todas esas intervenciones no resultan favorables. El investigador explica qué: "cuando la motivación está alterada en la iniciación, reducir las señales de desconexión anticipada puede ser más eficaz que aumentar los premios".

Igualmente, este podría no funcionar de la misma manera en todos los casos. Varios ejemplos son aquellas personas que padecen trastornos como la depresión, esquizofrenia o el Parkinson. En este último, es muy frecuente que aparezca un síntoma denominado como abulia. Se trata de una incapacidad para llevar a cabo acciones, aunque las personas comprendan la importancia que tienen.

Esa conexión implica una función adaptativa esencial y no consiste en eliminarlo para encontrar una respuesta. Esta cuenta con una función. Se trata de ayudar a los organismos a no malgastar recursos en tareas de alto coste. La problemática ocurre cuando se produce en exceso y aparece en tareas cotidianas que, realmente, no tienen ningún riesgo.

La desactivación de ese mecanismo podría ser perjudicial para la salud, ya que contribuiría a la impulsividad o el agotamiento extremo. Dentro de toda la sociedad, quizás todos no respondan de la misma forma, al igual que ocurrió con los monos.

Referencias bibliográficas: