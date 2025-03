Siete señales cuando duermes que indican que tienes un alto nivel de estrés

Se acerca un nuevo año y como siempre los deseos de la mayoría de personas vienen marcados por el típico "tener buena salud". Sin embargo, lo que muchos ignoran (sin querer o queriendo) es que eso de tener buena salud depende en buena medida de sus actos directamente y no siempre se rema a favor de obra. Los expertos sanitarios lo explican claramente. La buena salud es una condición que no se alcanza por sí sola y que requiere de esfuerzo y voluntad. Para conseguirla es necesario alejar los malos hábitos como fumar y beber en exceso. También es importante alimentarse de forma adecuada y llevar una vida activa ¿Y el sueño? Después de una buena noche de sueño, nuestro rendimiento es mayor y tomamos mejores decisiones. Dormir ayuda a sentirse más optimista y relacionarnos mejor. Dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Porque sí, aunque algunos no lo crean o sientan, acumulamos estrés. Y podemos identificarlo. Así lo asegura el cardiólogo Aurelio Rojas a su cuarto de millón de seguidores en Instagram. Estas son siete señales cuando duermes de que tienes el nivel de estrés elevado.

Si duermes con las muñecas flexionales y los puños apretados Cruzas los brazos, aprietas la mandíbula o arrugas la cara Te agarras el cuello cuando vas a dormir Levantas un brazo o incluso los dos Duermes en posición fetal o cruzas los pies Levantas o cruzas una pierna sobre la otra Agarras fuerte la almohada

Hablamos de señales de que los niveles de estrés y cortisol son muy elevados en tu organismo, por lo que es recomendable que empieces a buscar alternativas para mejorar la calidad de tu sueño si no quieres ver cómo aparecen los indicadores de que padeces estrés en tu día a día.

La importancia del suspiro fisiológico

Emerge en estos momentos la figura del suspiro fisiológico, que, según la última investigación realizada por el Neurocientífico Andrew Huberman, de la Universidad de Stanford, "usarlo durante 5 minutos antes de dormir es la mejor manera y la más rápida para regular nuestro sistema nervioso, disminuir el cortisol y mejorar nuestro descanso para que tengamos un sueño reparador".

El estrés es uno de los principales problemas que nos enferman hoy en día. Y esta es una de las mejores maneras para combatirlo, más sencillas y sin necesidad de tomar medicamentos para tratarlo.

Rojas advierte en su post de Instagram hablando sobre el suspiro fisiológico que "estos niveles crónicamente elevados interfieren con nuestro descanso, generan síntomas de ansiedad y problemas cardiovasculares (hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, infarto agudo de miocardio o accidente cardiovascular)", por lo que si somos conscientes de que adoptamos alguna de las acciones previamente explicadas en la cama podemos empezar a poner en funcionamiento esta técnica de respiración lenta con carga profunda, que sirve, además, para mejorar la capacidad pulmonar y la presión arterial.