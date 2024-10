El trabajo, las tareas del hogar, la pareja, los hijos, las actividades deportivas, los compromisos sociales...Cada vez es más frecuente expresar y escuchar allá por donde vamos eso de 'no me da la vida' para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Así, el estrés se ha convertido para la Organización Mundial de la Salud en la epidemia del siglo XXI. Cada vez nos cuesta más relajarnos y conocernos a nosotros mismos, algo que nos sirve para saber gestionar mejor nuestras emociones. Saber cómo funciona tu cuerpo, por qué y cuánto te afectan determinadas situaciones y qué las provocan. Porque, aunque posiblemente no tengamos tiempo (ni ganas) de detenernos a analizar lo que nos pasa, aprendiendo a sanar encontramos reflexiones que van dirigidas a tener una mente libre y terminar de descubrirnos, encontrando estos siete indicadores de que puedes padecer estrés.

Cuando tu mente va más deprisa que la vida

Es un hecho que vivimos en un mundo que va demasiado deprisa, acelerado. A veces cuesta detectar las diferencias y síntomas entre estrés y ansiedad. La meditación o el mindfulness se presentan como buenas herramientas para paliar este efecto y lograr la ansiada calma a la que todos deberíamos aspirar.

Que no puedas dormir, aunque estés agotado y muerto de sueño

Deseas conciliar el sueño, pero el nerviosismo y los pensamientos negativos te impiden relajarte y descansar. Da igual que hayamos ingerido alguno de los cinco alimentos que nos ayudan a eliminar el estrés y relajarnos antes de dormir o que practiques ejercicio con regularidad. Tu cuerpo te pide descanso, pero tu cabeza no permite ofrecérselo. Entras en lo que se conoce como ansiedad nocturna.

Que cualquier situación cotidiana te desborde

Es normal que problemas extraordinarios como una enfermedad o una incidencia laboral pueda trastocarnos mentalmente, pero no que cualquier situación cotidiana, como un atasco de tráfico, que una comida se te queme o tu hijo llegue cinco minutos tarde a casa sea el detonante de un agobio innecesario y exagerado. El desbordamiento es una ausencia de autorregulación emocional, una falta de desarrollo en el mecanismo de contención

Que vivas los cambios cuesta arriba y te cueste gestionarlos

Una mudanza, un cambio de oficina o de responsabilidad en el trabajo, incluso que cierre tu supermercado de confianza y debas buscar alternativas en el entorno. Aspectos del día a día y de la evolución vital te suponen un serio problema y no debería ser así. Afirmas que estás bien, pero tu actitud ha cambiado. El estrés ha llamado a tu puerta.

Tener dolores de barriga, tics, taquicardia u otros síntomas sin motivos médicos

Los síntomas del estrés son cogntivios, emocionales...y también físicos. El motivo está en que el movimiento natural en los músculos de los intestinos se ralentiza cuando se está bajo estrés, lo que puede causar dolor y diarrea.

Todo te molesta, da igual lo que te digan ni quién te lo diga

Otro de los indicadores de que puedes padecer estrés es que te alteres por cualquier cosa que te digan aunque lo hagan con asertividad; es decir, de una manera clara, honesta. La asertividad te puede ayudar a controlar el estrés y la ira y a mejorar tu capacidad de enfrentar desafíos o situaciones difíciles.

Perder el disfrute por las cosas y hacerlo sólo 'porque toca'

Por último, alguien que padece de estrés empieza a caer en lo que se conoce como la anhedonía, incapacidad de disfrutar de los placeres de la vida, independientemente de que tengas problemas o no. Se limite a ver pasar la vida pero sin motivación ni ilusiones.