¿Qué son las enfermedades nosocomiales?: "Esto influye en el estado del paciente"

Las enfermedades nosocomiales son aquellas que se adquieren durante la estancia en el centro sanitario. Ocurre aquellas veces en la que una persona llega para curarse de una cosa concreta y sale con otra infección que no tenía ni la estabas incubando. Esto puede ocurrir debido a una combinación de factores, según indica esta microbiólóga. Entre ellos se encuentran los procedimientos médicos, las cirugías, la introducción de catéteres venosos u ondas urinarias.

Esto influye en el estado del paciente. Este es más propenso a infecciones con una edad más adulto o cuando el sistema inmunológico está debilitado. El entorno tiene una alta circulación de microorganismos y el uso frecuente de antibióticos que favorece las resistencias y los fallos en medida de higiene. Estas pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos. Aunque suelen predominar las bacterias comola estafilococos aureus o pseudonomas aeruginosa.

Qué son los estafilococos aureus y los pseudonomas aeruginosa

Es una bacteria Gram positiva, con forma de coco, que suele agruparse en racimos. Se encuentra comúnmente en la piel y las mucosas de personas sanas, especialmente en la nariz, sin causar enfermedad. Sin embargo, cuando logra ingresar al organismo a través de heridas, catéteres u otros procedimientos invasivos, puede producir infecciones como forúnculos, abscesos, celulitis, neumonía, endocarditis y sepsis. Una de sus características más preocupantes es la aparición de cepas resistentes a la meticilina (MRSA), lo que limita las opciones terapéuticas. Además, S. aureus produce diversas toxinas que contribuyen a su virulencia, como las responsables del síndrome de shock tóxico y de la intoxicación alimentaria.

Por otro lado, Pseudomonas aeruginosa es una bacteria Gram negativa, con forma de bacilo, ampliamente distribuida en el ambiente, especialmente en agua y superficies húmedas. Es un patógeno oportunista que afecta principalmente a personas inmunodeprimidas, pacientes hospitalizados, quemados o con enfermedades crónicas como la fibrosis quística. Puede causar infecciones respiratorias, urinarias, cutáneas y del torrente sanguíneo. Se caracteriza por su gran capacidad de resistencia a múltiples antibióticos, debido a mecanismos como bombas de eflujo, baja permeabilidad de su membrana y formación de biopelículas. Además, produce pigmentos como la piocianina, que le confiere un color verde azulado característico y contribuye al daño tisular.

En conjunto, ambas bacterias representan un desafío importante para la salud pública. Su control requiere medidas estrictas de higiene, uso racional de antibióticos y una vigilancia constante en los entornos sanitarios para prevenir infecciones y frenar el desarrollo de resistencias.

Estas enfermades son un problema cada vez más creciente en hospitales y especialmente en la UCI. Además, se suma a la preocupación creciente de la aparición de cepas multiresistentes antibióticos. El sistema sanitario cuenta con programas de vigilancia epidemiológica, planes de uso prudente de antibióticos y estrategias contra la resistencia antimicrobiana para combatir estas posibles enfermedades nosocomiales.

