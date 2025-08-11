Qué son los nanotubos y cómo los han usado los científicos sevillanos y onubenses para potenciar el efecto de los antibióticos

La Junta de Andalucía anunciaba que un equipo de investigación de la Universidad de Huelva y de Sevilla y el Hospital Universitario Virgen Macarena ha utilizado nanotubos de carbono para la administración de antibióticos. Son vehículos que actúan con más precisión en la infección y aumentan la duración del efecto. Un avance contra la resistencia bacteriana. Los fármacos utilizados son Cepefime y Meropenem que son de la familia de la Penicilina y se usa para curar neumonías, meningitis o septicemia. Igualmente, este es el mejor momento para conocer que son los Nanotubos de carbono y si tiene otros usos en la salud.

Qué son los Nanotubos de carbono

Son estructuras cilíndricas compuestas por átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal. Existen dos tipos: los de pared sencilla y los de pared múltiple y destacan por ser más finos que un pelo. Estos tienen una alta conductividad eléctrica y térmica, cuentan con una alta resistencia magnética y se pueden cambiar sus propiedades químicas.

Otros tratamientos realizados con Nanotubos de carbono

El último estudio que se ha llevado a cabo ha sido para el transporte de antibióticos, pero no es el único que se ha hecho. Hace un tiempo se realizó uno en el que aplicaron a los animales nanotubos de carbono biodegradables y el resultado fue una reducción del 80% de metástasis en los pulmones y hasta un 90% al combinarse con quimioterapia. En otras investigaciones, fueron la alternativa a los electrodos de platinos en tratamientos de Parkinson, distonía o depresión.

Actuación de los Nanotubos de carbono con los antibióticos

Deben administrarse por vía intravenosa y su acción dura entre 1 y 2 horas en el flujo sanguíneo. Esto provoca que tengan que dosificarse frecuentemente y, por tanto, que las bacterias adquieran resistencia con rapidez. Los expertos proponen una aplicación diferente de estos fármacos con la que se logra que la dosis actúe más eficazmente durante 24 horas logrando así un mayor rendimiento y una reducción en la frecuencia de administración.

Qué es el Cepefime

Se trata de un antibiótico que se administra casi siempre por vía intravenosa o intramuscular. Su uso es solo hospitalario porque se usa cuando otros antibióticos no funcionan o en casos más graves.

Qué es el Meropenem

Se trata de un antibiótico y se emplea para infecciones bacterianas graves. Normalmente, se administra por vía intravenosa y cubre muchas bacterias, desde las grampositivas, las gramnegativas hasta las anaerobias.

Las diferencias entre ambos es que el Meropenem cubre un espectro más amplio de bacterias que el Cepefime. Ambos tienen resistencia a la beta-lactamasa, pero Cepefime puede fallar con algunas BLEE (Beta Lactamasa de Espectro Extendido). El Meropenem sería el último recurso, incluso después que el Cepefime.

Referencias bibliográficas: