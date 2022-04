El Ayuntamiento intensificará la labor preventiva sobre la venta de alcohol y el cierre de locales

El delegado municipal de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, ha presidido este Miércoles Santo la reunión del CECOP de la Semana Santa 2022, donde se ha realizado el balance del Martes Santo, jornada caracterizada por la ausencia de cofradías en las calles debido a la lluvia, pero se ha centrado sobre todo en la planificación para hoy, el Jueves Santo y la Madrugada. Así, se ha efectuado una nueva evaluación sobre los itinerarios de las hermandades a fin de localizar posibles obstáculos no previstos, a la vez que se ha incidido en la labor de información preventiva y en las inspecciones a los establecimientos hosteleros y las tiendas para que cumplan la normativa específica en cuanto a horarios de cierre y venta de alcohol acordadas con las distintas asociaciones empresariales, en especial de cara a la Madrugada.

“Hasta ahora la Semana Santa está transcurriendo sin incidencias destacables y ésta queremos que sea la tónica para las próximas jornadas y la Madrugada, de ahí que hagamos hoy un nuevo llamamiento a la responsabilidad por parte de los negocios que, en su mayoría, están cumpliendo gracias a la coordinación y a la labor informativa desplegada previamente junto con distintas asociaciones empresariales”, según ha comentado el delegado. Así, en este ecuador de la Semana Santa, se afrontará un refuerzo en ese trabajo preventivo por parte de la propia Policía Local, el CECOP y los servicios municipales de Consumo, Medio Ambiente, Licencias y Disciplina Urbanística.

De hecho, en la reunión de hoy, se ha comunicado la denuncia contra un punto de venta ilegal de comida y bebidas que utilizaba un local en obras y sin ningún tipo de control sanitario. En esta actuación intervino Consumo a instancias de la Policía Local, mientras desde Urbanismo se constató que carecía de licencia alguna y Lipasam ha procedido a la destrucción de los alimentos perecederos decomisados. “No podemos tolerar este tipo de comportamientos que incluso ponen en peligro la salud de las personas”, ha advertido Cabrera, quien hoy ha estado acompañado en la reunión del CECOP por David Guevara, delegado de Transición Ecológica y Deportes.

En cuanto a las normativas para los establecimientos reglados, en la reunión de hoy se ha realizado un repaso por las mismas. Al igual que en la Semana Santa de 2019, existe un acuerdo previo con hosteleros, comerciantes, federaciones, empresas de seguridad y grandes distribuidoras para preservar la Semana Santa y evitar el consumo de alcohol en la vía pública y la celebración de botellones, especialmente en la Madrugada.

El acuerdo desarrolla y mejora el modelo ya implantado en 2019: no podrán expenderse bebidas susceptibles de ser consumidas en la vía pública, en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, por los establecimientos con acceso directo por las calles sectorizadas, cuando por las mismas discurran desfiles procesionales desde una hora antes de la llegada de la cruz de guía a la altura del establecimiento hasta la finalización del paso de la cofradía. Se exceptúa de esta prohibición la venta de agua y refrescos en envases de plástico de 500 c. c. de capacidad máxima, y la de café, lácteos e infusiones en vasos de cartón para consumo unipersonal.

Igualmente, habrá limitaciones específicas a las actividades recreativas de hostelería y de ocio y esparcimiento durante la Madrugada del Viernes Santo, que quedarán cerrados a la 1.00 en estas zonas. Excepcionalmente, en las calles Álvarez Quintero, Argote de Molina y Placentines y Bilbao y Plaza Nueva, se permitirá la apertura de las actividades anteriormente relacionadas hasta su horario máximo permitido, siempre que se cumplan condiciones de cumplimiento de aforo, clientes sentados, no bebidas alcohólicas y servicio de vigilancia privado.

De manera general para toda la semana los establecimientos deben mantener las puertas del local cerradas a efectos de contaminación acústica, sólo podrán expender los productos alimenticios y bebidas para su consumo en el propio local en caso de la hostelería, y todas las actividades que incluyan la venta de artículos de alimentación y bebidas incluidas en sectores y calles relacionadas deberán cesar su actividad en el horario comprendido entre las 22.00 horas del jueves 14 de abril y las 8.00 horas del viernes 15 de abril.

Se mantiene la prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 8:00 horas del día siguiente en establecimientos en los que no esté autorizado, así como la venta y consumo de alimentos y bebidas, en espacios destinados habitualmente a otros usos tales como portales, quioscos, soportales, zaguanes, habitaciones de viviendas, garajes, espacios libres exteriores o interiores y locales en bruto, destinando exclusivamente los mismos al desarrollo de los usos legalizados.

En este CECOP Semana Santa 2022 participan Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Adscrita, Protección Civil, Bomberos, EPES 061, 112, Metro de Sevilla, varias áreas del Ayuntamiento (entre ellas, Movilidad, Salud, Centro de Protección y Control Animal, Laboratorio Municipal, Fiestas Mayores, Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, Parques y Jardines, Área de Consumo) y sus empresas públicas Lipasam, Tussam y Emasesa, y cuenta también con la presencia de la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES, Aprocom, Alcentro y Asociación de Hosteleros.