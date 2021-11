El Cerro del Águila y su amarga tarde de interminable espera

La lluvia aparecía ayer por la tarde de forma inoportuna, justo cuando el Gran Poder iniciaba su camino al barrio del Cerro del Águila. "La espera...", escribía el ex hermano mayor del Cerro del Águila y vestidor de la Virgen de los Dolores, Francisco Carrera Iglesias 'Paquili', acompañando a una fotografía en la que podía verse a la Dolorosa del Martes Santo esperando en su altar la visita del Gran Poder. Faltaban minutos para que la cofradía de San Lorenzo anunciase que el Señor no la visitaría, y que el traslado hacia la Parroquia de Santa Teresa se produciría de forma breve, a las 19:00, por el camino más corto, truncando así las ilusiones de todos los cerreños.

La junta de gobierno que preside Ignacio Soro "mantuvo hasta el último momento su voluntad y su deseo de acercar al Señor", como bien apunta el comunicado de agradecimiento emitido por las hermandades del Cerro y del Rocío del Cerro, aunque no les quedó más remedio que tomar una difícil decisión. Comenzaron en ese instante a sucederse comentarios y opiniones sobre lo sucedido. Las primeras reacciones eran de negación e impotencia. Un jarro de agua fría caía sobre el Cerro a las 18:20.

"Una lástima, y esa señora en la puerta esperando sentada en su carrito. Un pena", apuntaba un tuit de @cereroblog, instantes después de conocerse la noticia. Desde muy temprano ya merodeaban feligreses por las inmediaciones de la Parroquia de los Dolores. Una pena, una lástima: esas eran las expresiones más utilizadas durante el resto de la tarde, cubierta por un manto de nubes grises y envuelta en un ambiente de máxima expectación. "¿Entonces no viene al Cerro?", preguntaba un devoto. Durante el traslado algunos cofrades comentaban que no entendían las prisas por trasladar al Señor, con lo desapacible que estaba la tarde y siendo festivo al día siguiente. "Si llueve es porque no se quiere ir", comentaba una mujer en las puertas de la Parroquia de la Candelaria.

En las redes sociales seguían sucediéndose los comentarios, como fiel reflejo de lo que a esas horas se hablaba en la calle. Imágenes de la gente esperando, como las que fueron retransmitidas por Canal Sur TV a lo largo de la tarde, o como la que compartía Juan Carlos (@juancarpresifs) en un tuit. Unos apoyaban firmemente la decisión de la Hermandad del Gran Poder, y otros todo lo contrario. "Hermanos, vamos a darle otro voto de confianza, me consta que han hecho su máximo esfuerzo, a nosotros el agua nos persigue en las cosas extraordinarias". "Pues me parece fatal pudiéndose hacer mañana o pasado". "Todo el trabajo y la ilusión del barrio y la hermandad a la basura. Y para colmo ni el viernes pensáis ir. Que vergüenza". "Error histórico". "El Señor debe ir el viernes al Cerro, no se merecen eso en el barrio".

Curiosa también la estampa que pudo verse en la zona del barrio de Amate. La Agrupación de Fieles de María Santísima de los Reyes había colocado un pequeño altar a pie de calle, presidido por su imagen titular. La lluvia hizo que tuvieran que cubrirlo todo con un plástico, como puede contemplarse en la fotografía que Giorgio Maldonado compartía a través de Twitter. Los cofrades de esta corporación publicaban otra imagen en la que se contemplaba a la Virgen momentos antes de empezar a llover.

Pasadas las horas, y a raíz del comunicado conjunto emitido por la propia Parroquia de los Dolores conjuntamente con sus dos hermandades, los ánimos se han ido apaciguando. Todavía algunos vecinos mantienen la esperanza de que les acerquen al Señor, aunque sea de forma breve, el próximo viernes 5 de noviembre por su barrio. Especialmente los enfermos e impedidos, que tienen serias dificultades de movilidad.

Por el momento, la Hermandad del Gran Poder mantendrá sus horarios e itinerarios previstos, y no se contempla esa opción. Supondría un esfuerzo titánico, sumado al que ya hace la corporación llegando a la zona de Tres Barrios. Un kilómetro separa la Parroquia de los Dolores y de la Parroquia de Santa Teresa. "Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor", decía Santa Teresa.