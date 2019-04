Charo Padilla: "El pregón se me ha pasado volando"

Minutos después de terminar de pregonar la Semana Santa de Sevilla 2019, Charo Padilla, tras recibir abrazos y felicitaciones de decenas de cofrades, ha contado como se ha sentido en el escenario del Teatro Maestranza. "Se me ha pasado volando", afirmó la pregonera, que asegura haberlo sacado "desde las tripas".

Charo Padilla, que estaba "feliz y contenta", reveló que sentía "vacía" tras su pregón. Y agradecida con Sevilla y los sevillanos; "Me han dado mucho en estos seis meses y he intentado devolverles "una mínima parte" de lo recibido. "He puesto todo mi corazón, sencillez y verdad", finalizó.