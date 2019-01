Chicotaz, el juego de móvil para convertirse en capataz

Ponerse en la piel de los Villanueva, Antonio Santiago o Alejandro Ollero, y dirigir el paso desde el inicio de la estación de penitencia hasta el final sin que haya contratiempos o encontronazos. Este es el objetivo del juego Chicotaz, que un grupo de jóvenes sevillanos ha desarrollado y que estará disponible para dispositivos Android (Google Play) a partir del 15 de marzo. Más tarde llegará la versión para iOS (App Store).

El juego consta de diez niveles y se podrán elegir hasta seis pasos que serán muy reconocibles, aunque los creadores no han utilizado los nombres reales para no entrar en conflicto con las hermandades.

"Como capataz tienes que llevar el paso hasta el final. Hay que estar pendiente de los árboles o de cualquier elemento para no chocar el paso y hacerlo en un tiempo determinado", ha explicado a este periódico José Ismael Vázquez, farmacéutico de profesión que junto a sus amigos Carlos Gamero, que se ha ocupado de los gráficos; y Martín Sanz, que ha desarrollado la música y los sonido, son los responsables de Chicotaz.

Cada nivel del juego se corresponde con un tramo de la procesión que discurre por calles reales. Uno de ellos, por ejemplo, comienza en la calle O'Donnell y termina al comienzo de la calle Sierpes. Además, hay dos entradas y dos salidas de los templos.

Conforme se avanza de nivel, las dificultades también aumentan al hacerlo el tamaño del paso que hay que dirigir. "Conforme avanzas vas desbloqueando los diferentes pasos".

El juego surgió por la pasión que Ismael Vázquez, de 29 años y hermano de las Siete Palabras, tiene por la tecnología: "Me considero un tanto friki. Me puse por mi cuenta a aprender programación hace unos diez meses y se me ocurrió hacer el juego para probar. Como vi que estaba avanzando enfrasqué también a mis dos amigos".

Todo apunta a que este juego, que se podrá descargar de manera gratuita, será un éxito entre los amantes de las cofradías y la Semana Santa de Sevilla.