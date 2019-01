El Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías, contra el derbi Sevilla-Betis en Domingo de Ramos

En contra de celebrar el derbi el Domingo de Ramos. Así lo han dicho en las últimas horas tanto el delegado municipal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; como el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez, después de que el presidente de la Liga, Javier Tebas, asegura que el Sevilla-Betis se podría celebrar el próximo 14 de abril, Domingo de Ramos y una de las fechas más importantes en el calendario sevillano.

Ni el Ayuntamiento ni el Consejo quieren un evento de estas características en una jornada tan señalada, la más importante desde el punto de vista de la seguridad de la Semana Santa ya que es el día que se ponen en marcha y se testean todos los operativos.

El delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, así lo ha asegurado esta mañana a los periodistas: "Fue muy insistente el señor Tebas a la hora de declarar que será el Domingo de Ramos. Yo pediría a la Liga que tenga en cuenta que este día requiere un esfuerzo de Policía y todos los servicios operativos municipales para que la jornada del Domingo de Ramos discurra con normalidad".

Cabrera ha añadido a esta circunstancia la cantidad de personas que realizan estación de penitencia en esta jornada con su hermandad y ha pedido que se tenga sensibilidad con Sevilla y sus tradiciones más arraigadas: "Debería tenerse en cuenta y tratar y valorar a la ciudad de Sevilla como se merece. El Domingo de Ramos estamos disfrutando en la calles de nuestra Semana Santa y no deberían convocarnos a un partido de fútbol en una jornada especialmente dificultosa por todo lo que supone el operativo que hay que poner en marcha".

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente del Consejo de Cofradías. Vélez, que además ha sido delegado del Domingo de Ramos y enlace del Consejo con el Cecop, por tanto responsable de coordinar la seguridad, calificó como mala noticia, en declaraciones a el programa El Llamador, celebrar el derby el Domingo de Ramos: "Me parece una muy mala noticia. El Domingo de Ramos y su seguridad y la de las personas no puede prescindir de efectivos que, previsiblemente se destinarían al derbi. Las cofradías en la calle, la multitud de personas y el derbi en una misma jornada no me parecen en absoluto compatibles".