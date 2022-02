La Esperanza de Triana será restaurada por Pedro Manzano en verano

Las mismas manos que intervinieron con gran resultado al Cristo de las Tres Caídas. La Esperanza de Triana será restaurada por Pedro Manzano. Así lo acordaron por unanimidad los hermanos de la corporación trianera reunidos en cabildo general celebrado en la noche del lunes. Será durante los meses de verano cuando la Esperanza de Triana, uno de los iconos devocionales más importantes de Sevilla, será retirada del culto para un intervención que tendrá lugar en las propias dependencias de la hermandad. Los trabajos consistirán, básicamente, en una limpieza del rostro. Se estima que la Dolorosa estará retirada del culto un máximo cuatro meses.

Manzano intervino en el cabildo para exponer el informe sobre el estado de conservación de la Virgen. Según comentó, los análisis químico de la policromía de las muestras extraídas del cuerpo y de las manos, siguiendo los datos obtenidos mediante el estudio de imágenes médicas, en donde se evidencian los restos de recubrimiento con base de plomo, presentes tanto en el cuerpo como en las manos, se ha determinado la presencia de policromía original, que consta de dos capas oleosas, siendo la inferior de tierra ocre y albayalde y la superior de albayalde y bermellón. Según el restaurador, podría tratarse de una carnación del siglo XVIII, ya que en esa época era habitual el uso de tierra ocre en las mismas. Oído el informe, el cabildo aprobó por unanimidad la propuesta intervención y mantenimiento sobre la imagen.

La última vez que la Esperanza de Triana fue restaurada fue en 1989. Hace 32 años, Luis Álvarez Duarte acometía una "polémica" intervención para muchos de la que él siempre se sintió orgulloso, como recordaba en este periódico al cumplirse los 25 años de la intervención: "Hoy hubiera hecho la misma restauración". El recordado escultor negaba rotundamente que hubiera retallado la imagen "A la Virgen se la policroma únicamente porque no se podía salvar la encarnadura de Castillo Estaba totalmente torcida, oscura, verdosa. Hernández Díaz, que lideraba la comisión, pensaba que debajo podía estar la policromía de Ordóñez, pero no había nada. No se podía salvar la de Castillo porque sólo era una capa y muy endeble", afirmaba Álvarez Duarte.

Los hermanos también aprobaron la restauración de la imagen de San Juan Evangelista, obra de Luis Álvarez Duarte, quien talló su cabeza y sus manos en 1968, realizando el resto del cuerpo en 2004. Estuvo presente en este punto del cabildo el restaurador Juan Alberto Filter Peinado para exponer el estudio realizado sobre la talla. Las tareas consistirán en una limpieza y conservación preventiva de la imagen que acometerá junto a Isabel Rabadán del Saz.

La reforma del camarín

Los meses que la Dolorosa pase en restauración serán también aprovechados por la corporación para acometer la segunda fase de la intervención en el camarín, cuyo fin último es su apertura a las visitas. Los trabajos consistirían en la reforma para construir los accesos al camarín, que conllevan el desmontaje del intradós y la decoración de la cúpula.

La primera fase de estos trabajos ya ha finalizado. El pasado domingo, 30 de enero, la Esperanza se presentaba dispuesta ante su retablo, ya descubierto, contemplándose las compuertas de seguridad del nuevo telón cortafuegos instalado en el camarín.

Desde este martes, los hermanos pueden acudir a la Capilla de los Marineros para conocer el resultado de esta reforma que cuenta con la dirección de Aurelio Gómez de Terrero, arquitecto, y la supervisión de los hermanos Javier Sánchez de los Reyes e Ignacio Sánchez Rico.