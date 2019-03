Fernández Cabrero: "Posiblemente, como hermano mayor nunca llegue a ese grado de felicidad"

José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Macarena desde noviembre de 2017, se sinceraba ante los armaos durante el acto de presentación del cartel anunciador del pregón, que tendrá lugar este jueves en la Basílica. "Como hermano mayor no he alcanzado, y no se parece ni por asomo, al grado de felicidad que obtuve como consiliario asistente social; posiblemente como hermano mayor nunca llegue a alcanzar este grado de satisfacción y contento", afirmaba instantes después de descubrir el cartel realizado por José Tomás Pérez Indiano.

El cántabro continuó su discurso, "me llevé cuatro años visitando hospitales, cárceles y algunos prostíbulos, a los que iba con las monjas adoratrices", haciendo referencia a su anterior etapa como asistente social de la Hermandad de la Macarena. "Tenemos un área de trata de personas, y actualmente estamos financiando a trece; algunas tendrán ya 21 años porque las cogí con 17", comentaba sobre la ayuda ofrecida a jóvenes obligadas a ejercer la prostitución. "No las subvencionamos sólo con una beca mensual de 400 euros, sino también con asistencia de psiquiatras", continuaba.

Fernández Cabrero concluía haciendo hincapié en sus primeras palabras, "fue donde más feliz me sentí, porque era donde yo entendía que ayudaba más, por eso me acuerdo de vosotros..." haciendo un gesto a los armaos presentes en la casa de hermandad.